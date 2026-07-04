Pēc postošā ugunsgrēka durvis atkal ver bārs "The Sinners"
Pirms nedaudz vairāk nekā diviem mēnešiem ugunsgrēks izpostīja "The Sinners" bāru Rīgā. 3. jūlija vakarā bārs atkal vēra durvis apmeklētājiem, ...
FOTO. Pēc postošā ugunsgrēka ar jestru ballīti durvis atkal vēris daudzu iemīļotais bārs "The Sinners"
3. jūlija vakarā "The Sinners" bārs atkal vēra durvis apmeklētājiem, piedāvājot īpašu atklāšanas programmu.
Pirms nedaudz vairāk kā diviem mēnešiem, piektdienas rītā, visu Latviju pāršalca negaidīta ziņa - vienā no iecienītākajām atpūtas vietām valstī bārā "The Sinners" bija izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja visu bāru. Par laimi, negadījumā neviens necieta. 3. jūlijā bārs no jauna vēra vaļā durvis apmeklētājiem, bet šoreiz nedaudz citādākā veidā kā ierasts.
Pirmajā vakara daļā, no plkst. 20.00 līdz 22.00, notika labdarības koncerts, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas uguns nelaimēs un ir spiestas lūgt līdzcilvēku palīdzību. Šajā koncertā uzstājās tādi mākslinieki kā Olga Rajecka, Reiks, Dzelzs Vilks, Bukte, Namejs, Katrīna Dimanta, Viktors Buntovskis, Čipsis un Dullais, Raum un Miks Galvanovskis. Visi šī koncerta biļešu ienākumi, sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", tiks novirzīti un ziedoti tiem cilvēkiem, kam tas patiesi ir nepieciešams.
"Šī koncerta iecere mums ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, cik sāpīgi ir piedzīvot šādu negaidītu uguns nelaimi un mēs gribam palīdzēt tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams", komentēja "The Sinners" īpašnieks Miks Galvanovskis.
Otrajā vakara daļā, no plkst. 22.00-06.00, bārs bija atvērts ierastajā formātā, jo visas nakts garumā spēlēja DJ M&M un bija iespēja baudīt JAM GUITAR SHOW Kristena Kupča izpildījumā.
Pirms neilga laika Miks Galvanovskis viesojās Jauns.lv jaunajā raidījumā "Karaliskas sarunas" ar Kristu Klentaku, kur sarunā stāstīja par slavu, bērnības trakumiem, uzņēmējdarbību, ugunsgrēku “The Sinners”, dzīves mācībām un sapņiem.