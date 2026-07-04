Tā 2026. gadā Jūlijs Krūmiņš svinēja Jāņus
Uz tradicionālajām Jāņu svinībām savā Siguldas īpašumā uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš pulcēja kopā savu kuplo radu saimi, draugus, uzņēmējus, politiķus, mūziķus ...
Laima Vaikule, Viktors Lapčenoks, čigānu ansamblis un 300 viesu - tā šogad Jāņus svinēja Jūlijs Krūmiņš. FOTOGALERIJA
Uz tradicionālajām Jāņu svinībām savā Siguldas īpašumā uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš pulcēja kopā savu kuplo radu saimi, draugus, uzņēmējus, politiķus, mūziķus un citus sabiedrībā zināmus cilvēkus.
Jūlijs Krūmiņš sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teic, ka daudzi viņu droši vien kritizēs par tik vērienīgu Jāņu ballītes rīkošanu – ka naudu laikam neesot kur likt. Bet viņš tāpēc nedomājot atturēties no šādām svinībām: “Es tomēr dzīvoju vienu reizi un savu nopelnīto naudu tērēju, kā pats vēlos. Savu naudu neatstāju ne bērniem, ne mazbērniem, lai viņi paši nopelna. Visi mani mazbērni jau ir paši sakārtojuši savu dzīvi. Mazmeita Santa Anglijā ir miljonāre, mazdēls Jūlijs Austrālijā arī labi pelna. Man pašam lidmašīna nav vajadzīga, tāpēc es labāk sarīkoju kādu balli.”
Šogad uz tradicionālajām Jāņu dienas svinībām pie Krūmiņa Siguldas īpašumā ieradušies aptuveni 300 cilvēki, no kuriem 220 pieaugušie un pārējie bērni. Speciāli šim notikumam par godu uz Latviju pie vectēva Jūlija Krūmiņa bija atlidojuši arī mazbērni no Austrālijas un Anglijas. Turklāt tā sanāca, ka tieši šajā laikā Latvijā no dzīves Spānijā ir atgriezies politiķis Jānis Jurkāns, kas arī uzrunāja klātesošos viesus. Svinību norisi līdz pat rīta gaismai vadīja radio balss un komiķis Kaspars Upaciers jeb Ufo, bet par muzikālo noskaņojumu rūpējās gan dziedātāji Laima Vaikule un Viktors Lapčenoks, gan diriģents Arvīds Platpers ar akordeonu, gan arī čigānu ansamblis. Jūlijs nekad nav atteicis materiālu atbalstu ne mūziķiem, ne koncertu rīkotājiem. Allaž ir atbalstījis arī savu ilggadējo draudzeni Laimu Vaikuli, ar kuru draudzīgās attiecībās ir kopš 70. gadiem, kad Laima savā jaunībā uzstājās Jūrmalas populārajā klubā "Jūras pērle". Savukārt, kad Laima sāka organizēt savu pirmo festivālu Jūrmalā, Jūlijs palīdzējis finansiāli un festivāla norisei atvēlējis 270 000 eiro.
Izsūtot viesiem ielūgumus uz Jāņu svinībām, Krūmiņš bija norādījis, ka līdzi jāņem tikai labs garastāvoklis: “Agrāk teicu, lai ņem līdzi cigārus, bet, tā kā esmu nometis smēķēšanu, tad šoreiz neko tādu nevajadzēja. Nesmēķēju kopš pagājušā gada 19. decembra. Man bija biznesa darīšanas Dubaijā un pasliktinājās veselība, kā rezultātā nokļuvu slimnīcā. Ārsts, uzzinot, ka es dienā izsmēķēju piecus cigārus, pateica, ka neārstēs mani, ja turpināšu smēķēt. Saplēsu visus cigārus ārsta klātbūtnē un kopš tā laika vairs nesmēķēju.”
Tāpat arī Jūlijs bija sagatavojis dziesmu klades, lai visām populārajām dziesmām arī jaunā paaudze var dziedāt līdzi. “Mums jau tie jaunie ir slinki dziesmu vārdu pratēji, zina tikai piedziedājumu – “līgo, līgo”. Atceros, ka mana mamma zināja tik daudz dziesmu no galvas, ka Jāņos varēja līdz rītam dziedāt. Tāpēc es pasūtīju 100 dziesmu grāmatas, kurās apkopotas 70 dziesmas latviešu valodā un 25 dziesmas krievu valodā, jo, tā kā publika bija dažāda, katrai gaumei bija sava mūzika. Ufo pat apturēja svinības un pateica: ja līdzi nedziedās, tad būs jāatstāj svinības un jābrauc mājās. Ufo vispār ir baigais malacis,” stāsta uzņēmējs.
Jūlijs Krūmiņš teic, ka pats ballēšanai pielicis punktu vienos naktī – pēc tam kad noslēdzās svētku salūts. Pats visu dienu bija pavadījis aktīvi, sākot jau ar viesu sagaidīšanu, pēc tam vadot dažādas aktivitātes, dziedot un dejojot. Tā kā Siguldas īpašumā pēc svinībām palika mazbērni un arī māsai bijušas problēmas ar veselību, un vajadzēja viņu nogādāt mājās, Jūlijs atvadījies no viesiem, vispirms aizvedis māsu uz Baltezeru un pats devies uz Jūrmalu: “Aizgāju līdz gultai un burtiski iegāzos tajā. Atslēdzu telefonu un nogulēju līdz pat 12.00 dienā,” svinību notikumus atceras uzņēmējs.