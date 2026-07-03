Harijam un Meganai pirms tikšanās ar karalisko ģimeni jāpiekrīt stingriem noteikumiem
Tiek ziņots, ka Megana Mārkla un princis Harijs panākuši vienošanos ar karali Čārlzu, jo karaliskais pāris nākamnedēļ gatavojas atgriezties Lielbritānijā.
Kā atklājis kāds karaliskās ģimenes eksperts, karalis Čārlzs esot pasniedzis Meganai un Harijam “olīvzaru”, taču izvirzījis arī vairākas pārsteidzošas prasības.
Saskaņā ar britu laikraksta “Daily Express” ziņoto Meganai un Harijam vizītes laikā Apvienotajā Karalistē būšot jāievēro stingri noteikumi.
Karaliskās ģimenes eksperte Hloja Volkere sacīja: “Noteikumi, kuriem viņi piekrituši, ir visai interesanti. Viens no tiem paredz, ka viņi nedrīkst filmēt nekādas privātās tikšanās ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem.”
Volkere turpināja: “Vēl viens noteikums paredz, ka pēc tam viņi nedrīkst sniegt nekādas intervijas. Nebūs nekādu interviju pie Opras un nekādu atklāsmju par privātajām tikšanās reizēm.”
Eksperte piebilda, ka karalis Čārlzs esot aizliedzis savai vedeklai Meganai izmantot šo braucienu, lai reklamētu sava zīmola “As Ever” produktus, tostarp ievārījumu. “Vēl viens noteikums — šis brauciens nekādā ziņā nedrīkst būt komerciāls. Tātad nekādas ievārījuma pārdošanas un nekādu Harija galveno uzrunu šī brauciena laikā. Tādi ir noteikumi — nekādu izdarību!”
Iepriekš karaliskās ģimenes eksperts Robs Šūters arī apgalvoja, ka karaliene Kamilla esot pieprasījusi karalim Čārlzam, lai viņa piedalītos jebkurā tikšanās reizē ar Hariju un Meganu.