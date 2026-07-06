Madonna atklāj, kāpēc naktīs guļ kopā ar plīša astoņkāji
Popmūzikas karaliene Madonna pastāstījusi, kāpēc jau vairākus gadus katru nakti guļ kopā ar plīša astoņkāji vārdā Oktāvija. Izrādās, rotaļlietai ir īpaša nozīme – tā dziedātājai atgādina par kādu cilvēku, kurš viņas dzīvē atstājis neizdzēšamu nospiedumu.
Madonna pastāstījusi par dzīvībai bīstamajām veselības problēmām, ko piedzīvoja pirms dažiem gadiem. Dziedātāja atklāj, ka pēc bakteriālas infekcijas un sepses divas dienas atradusies medicīniski izraisītā komā. 67 gadus vecās popmūzikas ikonas veselības stāvoklis bija kritisks – viņa nonāca intensīvās terapijas nodaļā, un plaušu un nieru darbības traucējumu dēļ mediķiem nācās viņu pieslēgt mākslīgajai plaušu ventilācijai.
Smagās slimības dēļ dziedātāja bija spiesta atlikt koncertturneju, taču pēc pilnīgas atveseļošanās jau pēc dažiem mēnešiem viņa atgriezās uz skatuves pie saviem klausītājiem. Sniedzot interviju žurnālam “Vogue Italia”, viņas mājās Londonā Madonna iepazīstināja fanus ar savu plīša astoņkāji Oktāviju – rotaļlietu, ar kuru viņa guļ katru nakti.
"Šī ir mana mīļmantiņa. Viņu sauc Oktāvija, un es ar viņu guļu katru nakti. Pirms pāris gadiem es smagi saslimu un nonācu slimnīcā. Biju komā, un par mani rūpējās brīnišķīga medmāsa Olīvija," video stāsta Madonna. "Viņa katru dienu mani mudināja mosties, teica, ka man jātiek ārā no intensīvās terapijas nodaļas. Viņa man deva ļoti daudz drosmes un cerības.”
“Kad izrakstījos no slimnīcas un atgriezos mājās, māsa man uzdāvināja šo astoņkāji. Paskatoties uz viņu, es uzreiz atcerējos medmāsu, kura par mani rūpējās." Madonna paskaidroja, ka Oktāvijas vārds radies, iedvesmojoties no medmāsas Olīvijas vārda.
2024. gadā Madonna atgriezās uz skatuves ar koncertturnejas "Celebration Tour" uzstāšanos Losandželosā, kur atskatījās uz piedzīvoto un atzina, ka bija nonākusi pavisam tuvu nāvei.