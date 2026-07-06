Braiens Adamss jaunajā dziesmā dod skaidru vēstījumu Donaldam Trampam: "Mēs nekad nebūsim 51. štats!"
Parādiet mazliet cieņas, kungs!" - ar šādu vēstījumu Kanādas rokmūzikas leģenda Braiens Adamss jaunajā singlā "The 51st State" asi reaģē uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem par Kanādu kā iespējamo Amerikas Savienoto Valstu štatu.
Dziesma iznāca 1. jūlijā, Kanādas dienā un jau kļuvusi par patriotisku himnu daudziem kanādiešiem. Tajā Adamss uzsver – kanādieši lepojas ar savu valsti un negrasās atteikties no savas neatkarības. Piedziedājumā viņš dzied: "Ļaujiet man pateikt tieši; Kad runājat par manu dzimteni; Izrādiet mazliet cieņas; Šeit mēs rūpējamies par savējiem; Tāpēc ļaujiet man dot jums padomu, kungs; Varbūt jums ir pārāk daudz uz pleciem; Varat noteikt muitas tarifus, cik vēlaties; Taču mēs nekad nekļūsim par 51. štatu."
Dziesmas nosaukums atsaucas uz Donalda Trampa vairākkārt pausto ideju Kanādu padarīt par ASV 51. štatu. Šie izteikumi pēdējos gados izraisījuši plašas diskusijas un sašutumu, un Adamss nolēmis savu nostāju paust mūzikā. Dažas dienas pirms skaņdarba oficiālās izdošanas viņš savos “Instagram” stāstos teica: “Dažkārt dziesma ir ļoti personiska, dažkārt tā atspoguļo pašreizējo situāciju,” un ar smaidu piebilda: “Bet reizēm tā ir gan viens, gan otrs.”
„Jūs varat mūs spiest līdz galējai robežai; Bet tur, kur ceļi šķiras, jūsu priekšā sliesies kļavu siena; Un mēs būsim tās otrā pusē,” dziesmā dzied kanādiešu rokeris, kurš dzimis Ontario provinces pilsētā Kingstonā.
66 gadus vecais rokmūziķis, kurš pazīstams ar tādām mīlas balādēm kā “(Everything I Do) I Do It For You” un “All For Love”, un hitiem, kas kļuvuši par ballīšu himnām, piemēram, “Summer of '69”, šoreiz klausītājus uzrunā daudz stingrākā un patriotiskā tonī. “Varbūt esat aizmirsis; Varbūt jums tikai vienalga; Bet mēs vienmēr stāvējām jums līdzās; Sargājot brīvību, kas mums ir kopīga,” dzied Adamss.
Kanādiešu rokzvaigzne Braiens Adamss nodod uguņus "Arēnā Rīga"; 08.07.2024.
"Arēnā Rīga" uzstājās kanādiešu rokmūziķis Braiens Adamss savas koncertturnejas "So Happy It Hurts" ietvaros. Tūrei ir tāds pats nosaukums kā ...
“Gribēju uzrakstīt dziesmu par Kanādu, jo tā ir manas mājas," savā tīmekļvietnē publicētā paziņojumā sacīja mūziķis. "Mūs vieno daudz vairāk nekā šķir. Šis ir cieņas apliecinājums manu tautiešu, kanādiešu, lepnumam un nesalaužamajam garam. Viss pārējais ir lieks troksnis."
Braiens Adamss dziesmu izdeva tieši Kanādas nacionālajos svētkos, piešķirot tai vēl simboliskāku nozīmi. Nav šaubu, ka jau pavisam drīz koncertos tās melodisko un roķīgo piedziedājumu kopā ar kanādiešu rokzvaigzni dziedās tūkstošiem klausītāju.
Tagad atliek vien gaidīt, kad Tramps ierastajā stilā reaģēs sociālajos tīklos. Iepriekš viņš savā platformā “Truth Social” publiski paziņoja “Es ienīstu Teilori Sviftu” - pēc tam, kad popzvaigzne oficiāli pauda atbalstu Kamalai Harisai prezidenta vēlēšanās. Tāpat Tramps savā lietotnē nosauca Džordžu Klūniju par “viduvēju aktieri” ar vājām filmām, kad aktieris ar sievu nolēma pārcelties un iegūt Francijas pilsonību. Kad leģendārais rokmūziķis Brūss Springstīns publiski kritizēja Trampa politiku, ASV prezidents savā platformā ierakstīja, ka rokeris “nav talantīgs”, ir “iedomīgs un nepatīkams kretīns” un nosauca viņu par “izžuvušu plūmi ar atrofējušos ādu”.
Pēc tam, kad trīskārtējā “Oskara” balvas laureāte Merila Strīpa savā runā “Zelta globusa” ceremonijā kritizēja Trampa uzvedību, viņš nekavējoties reaģēja vietnē “X” (tolaik vēl “Twitter”), nodēvējot Strīpu par “vienu no visvairāk pārvērtētajām aktrisēm Holivudā”. Savukārt divkārtējam “Oskara” laureātam Robertam De Niro, kurš gadiem ilgi bijis ass politiķa kritiķis, Tramps sociālajos tīklos veltījis neskaitāmus ierakstus, tostarp publiski nosaucis viņu par “cilvēku ar ļoti zemu IQ”.
Zinot šo ierasto scenāriju, ir visas izredzes, ka Trampa kungs tuvākajā laikā arī pasaulslaveno rokmūziķi Braienu Adamsu “pazeminās” līdz kārtējai viduvējībai.