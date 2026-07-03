Pamela Andersone kļuvusi par vīramāti: apprecējies viņas un Tomija Lī dēls Dilans
Laulības ostā iestūrējis aktrises Pamelas Andersones un mūziķa Tomija Lī jaunākais dēls Dilans Džegers Lī.
28 gadus vecais Dilans, kurš ir “Sonsie Skin” galvenais zīmola vadītājs, Sentropē apprecējies ar savu ilggadējo mīļoto, interjera dizaineri Paulu Brusu. Kā vēsta “Vogue”, tieši Sentropē pāris saderinājās 2024. gada jūlijā. Kāzu ceremonija notika privātā villā Les Parcs rajonā, šaurā draugu un ģimenes lokā. Viesu vidū bija arī Dilana vecāki un viņa vecākais brālis Brendons Lī, kuram ir 30 gadu.
“Ceremonija bija mierpilna un sentimentāla,” Dilans sacīja izdevumam. “Redzēt savu skaisto sievu ejam pie altāra un teikt solījumus pašā skaistākā savvaļas ziedu dārza vidū bija sapņa piepildījums.”
Līgava bija tērpusies kleitā, ko modes namam “Oscar de la Renta” radījis Fernando Garsija. Paula, viņas māte un vīramāte Pamela, kurai ir 58 gadi, cieši sadarbojās ar zīmola komandu kleitas dizaina izstrādē, iedvesmojoties no klasiskā franču kino, Sofijas Kopolas filmas “Marija Antuanete”, Odrijas Hepbernas filmā “Funny Face” un arhīva modes skates kolekcijām.
Arī Pamela bija tērpusies “Oscar de la Renta” darinājumā — īpaši viņai radītā sinepju krāsas brokāta kleitā ar nelielu apmetni. Savukārt Dilans kāzām izvēlējās īpaši šūtu līgavaiņa tērpu no “Genuardi”.
Pamela sacīja, ka vērot, kā viņas dēls apprecas, viņai bijis ļoti emocionāls brīdis. “Es esmu tik laimīga par Dilanu un tik saviļņota, palaižot viņu plašajā pasaulē,” viņa teica.
“Asaras reizēm mani pārsteidz nesagatavotu — laimes asaras. Bet, kā saka Halīls Džibrāns: “Vecāki ir loks, no kura dzīve izšaujas uz priekšu.””
Dilans sacīja, ka viņš un Paula savā īpašajā dienā izjutuši “tīru laimi”.
“Skatīties apkārt un redzēt visus, kurus mīlam, sapulcējušos vienuviet, bija satriecoši vislabākajā nozīmē,” viņš skaidroja. “Gaisā bija tik daudz saviļņojuma un mīlestības.”
Kad Dilans un Paula 2024. gadā paziņoja par saderināšanos, abi dalījās ar mirkļiem no bildinājuma saulrietā pludmalē.
Savā ierakstā Dilans vienkārši rakstīja: “Līdz galam”, pievienojot fotogrāfiju, kurā viņš un Paula skūpstās jūras krastā, fonā redzot laivas. Viņš arī publicēja video, kurā redzams brīdis, kad viņš nometas uz viena ceļa un lūdz Paulu kļūt par viņa sievu. Pēc tam, kad abi apskāvās un izbaudīja īpašo mirkli, fonā bija dzirdamas ovācijas un aplausi.
Lepnā mamma Pamela pie ieraksta komentēja: “Es esmu tik laimīga par jums abiem!!! Jūs esat radīti viens otram… Es jūs abus mīlu, apsveicu!”
Pirms Dilana kāzām Pamela atklāja, ka viņas jaunākajam dēlam bijis īpašs lūgums saistībā ar viņas izskatu kāzu dienā. Lai gan “Pludmales patruļa” zvaigzne pēdējā gada laikā vairākkārt mainījusi matu krāsu un stilu, šķiet, Dilanam bija savs iecienītākais tonis mammai. Dilans viņai īpaši lūdzis kāzās būt blondai.