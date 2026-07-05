Atklātas māsu Olsenu patiesās attiecības ar seriāla "Pilna māja" kolēģiem
Šonedēļ aktrise Džodija Svītina atklāja, kādas patiesībā bijušas Mērijas-Keitas un Ešlijas Olsenu attiecības ar seriāla “Pilna māja” (“Full House”) kolēģiem.
Dvīņu māsām Olsenām bija tikai daži mēneši, kad viņas sāka atveidot Mišelu Teneri – atraitņa Denija Tenera jaunāko meitu. Deniju seriālā spēlēja Bobs Sadžets.
Džodija Svītina atveidoja vidējo meitu Stefāniju. Šo lomu viņa spēlēja no piecu līdz 13 gadu vecumam, savukārt Kendisa Kamerona atveidoja vecāko māsu Dīdžeju.
Pēc tam, kad darbs pie seriāla “Pilna māja” bija pabeigts, Olsenu dvīnes piedzīvoja vētrainu pusaudžu un jaunības periodu – viņas kļuva par milzu zvaigznēm, par kurām nepārtraukti rakstīja bulvārpreses izdevumi un klīda dažādas baumas. Vēlāk viņas pameta izklaides industriju.
Pēc aiziešanas no šovbiznesa 2000. gados, tagad jau 40 gadus vecās māsas izveidoja veiksmīgu karjeru modes pasaulē. Viņas vada miljardu dolāru vērto apģērbu zīmolu “The Row”.
Kopš māsas izvēlējušās privātāku dzīvi, sabiedrībā nerimst jautājumi par to, vai viņām joprojām ir draudzīgas attiecības ar bijušajiem seriāla "Pilna māja" kolēģiem. Atbildi uz to sniegusi Džodija Svītina, viesojoties podkāstā “Comics and Kicks”.
“Ar viņām visi ir labās attiecībās. Taču, kad seriāls beidzās, viņām bija tikai astoņi gadi,” paskaidroja Svītina. “Pēc tam sekoja neskaitāmas filmas un citi projekti, taču neesmu pārliecināta, ka viņām tas viss patiešām sagādāja prieku.”
Pēc seriāla “Pilna māja” beigām dvīnes sāka filmēties daudzās televīzijas filmās, ko producēja viņu uzņēmums “Dualstar”. To līdz viņu pilngadībai vadīja menedžeris Roberts Torns, bet pēc 18 gadu sasniegšanas pašas māsas kļuva par uzņēmuma līdzprezidentēm.
Svītina apliecināja, ka dvīnes seriālā beidza filmēties jau astoņu gadu vecumā, kamēr viņa pati filmēšanas laukumā pavadīja savus nozīmīgākos bērnības gadus – no pieciem līdz 13 gadiem. "Astotajā dzīves gadā un vēl agrāk cilvēks pārāk daudz neatceras. Tāpēc viņām attiecības ar filmēšanas procesu bija pavisam citādas," skaidroja Džodija Svītina. "Viņas, iespējams, neatceras, kā divu gadu vecumā mēs māsas nēsājām uz rokām un rūpējāmies par viņām. Bet es to atceros."
Seriālā spēlēja arī Lorija Lāflina, Džons Stamoss, Skots Veingers, Andrea Bārbere un Deivs Kuljērs. “Pilna māja” piedzīvoja astoņas sezonas, to uzņēma no 1987. līdz 1995. gadam.
Svītina īsi pieskārās arī dvīņu lēmumam nepiedalīties “Netflix” veidotajā seriāla turpinājumā “Fuller House”, kas tika uzņemts piecu sezonu garumā no 2016. līdz 2020. gadam. "Viņas nevēlas uzmanību, un es viņas saprotu. Viņas tik ilgi bija sabiedrības uzmanības centrā, viņu privātajā dzīvē tik ļoti ielauzās, ka pilnībā saprotu, kāpēc viņas nevēlējās tajā atgriezties," sacīja aktrise.
Laikā, kad Olsenu dvīnes filmējās “Dualstar” projektos, viņu dzīve pagāja nepārtrauktos ceļojumos. Filmēšanās viņas aizveda uz Londonu, Parīzi, Romu, Bahamu salām un citām vietām, un bulvārprese par to rakstīja regulāri.
Neilgi pēc 18. dzimšanas dienas kļuva zināms, ka Mērija-Keita ievietota rehabilitācijas klīnikā veselības problēmu dēļ. Plaši izplatījās baumas, ka viņa cīnījusies ar anoreksiju. Lai gan pati Mērija-Keita nekad nav publiski apstiprinājusi, ka būtu sirgusi ar ēšanas traucējumiem, viņas krasais svara zudums jau iepriekš bija nonācis sabiedrības uzmanības centrā.
2004.gadā, kad dvīnēm bija 17 gadu, viņas sniedza interviju Oprai Vinfrijai. Šī saruna kļuva bēdīgi slavena pēc tam, kad Opra pajautāja, kāds ir viņu kleitu izmērs. Uz šo jautājumu abas neveikli centās neatbildēt. Mērija-Keita vēlāk atzina, ka, salīdzinot sevi ar māsu, vienmēr jutusies mazāk pievilcīga. "Es skatījos spogulī un domāju: ‘Kāpēc tu izskaties skaista, bet es – neglīta?’" viņa atklāja savus kompleksus televīzijas pārraidē “48 Hours”.
Ešlija Olsena ar vīru Luisu Eisneru
Pat pēc tam, kad māsas pievērsās modei un izvēlējās privātāku dzīvi, Mērija-Keita joprojām piesaistīja sabiedrības uzmanību. Galvenokārt ar savām attiecībām ar daudz vecāko Olivjē Sarkozī – bijušā Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī brāli –, kā arī ar skaļo šķiršanās prāvu.
Viņi sāka satikties, kad Mērijai-Keitai bija 26 gadi, bet Olivjē – 43. Pāris bija kopā astoņus gadus, līdz 2020. gadā viņu laulība izjuka.
Mērija Keita Olsena iziet ielās ar draugu Sarkozī un viņa meitu. Abas dāmas ir viena auguma
Par spīti tam, ka dvīnes dzīvo ļoti noslēgti, viņas 2022. gadā piedalījās Boba Sadžeta bērēs. Aktieri atrada mirušu 65 gadu vecumā viesnīcas numurā. Tiesu medicīnas eksperti norādīja, ka nāves cēlonis bijis galvas trauma. "Secināts, ka viņš nejauši atsita pakausi pret kādu priekšmetu, tam nepievērsa uzmanību un devās gulēt," bija teikts viņa ģimenes paziņojumā.
Džons Stamoss vēlāk Hovarda Sterna raidījumā sirsnīgi stāstīja par tikšanos ar Olsenu dvīnēm Boba Sadžeta piemiņas ceremonijā. Viņš stāstīja, ka Mērija-Keita un Ešlija sapulcinājušas visus kopā un teikušas: "Mēs jūs mīlam. Mums bija brīnišķīga bērnība. Esam jums pateicīgas. Paldies, ka šos astoņus gadus padarījāt tik skaistus. Mums ir ļoti siltas atmiņas. Mēs jūs mīlam."
Pēc Stamosa teiktā, visiem bija svarīgi to dzirdēt, un viņam šķita, ka šie vārdi nākuši it kā no paša Boba Sadžeta.