Daugavpils aicina piedalīties Krāsu braucienā
Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī šovakar plkst. 19 notiks Krāsu brauciens, kurā aicināti piedalīties dažāda vecuma interesenti.
Rīkotāji uzsver, ka Krāsu brauciens nav sacensības. Tas ir kopīgs brauciens, kurā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts ir piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, tāpēc braucienam var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši un visi aktīvās atpūtas cienītāji.
Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skeitbordiem vai citiem braucamajiem. Svarīgi izvēlēties sev ērtu un drošu pārvietošanās veidu, lai varētu piedalīties braucienā un pilnvērtīgi izbaudīt pasākuma norisi, uzsver pašvaldībā.
Pirms starta "Fiesta" studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību.
Pie starta katrs dalībnieks saņems Holi krāsu paciņu un saulesbrilles. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē.
Dalība pasākumā ir bez maksas, iepriekš reģistrēties nav nepieciešams.