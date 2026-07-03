Vienmēr elegantā Eva Mendesa nočiepj aksesuāru no sava dzīvesbiedra Raiena Goslinga garderobes. Kā viņai piestāv?
Arī slavenas sievietes, kuras uz sarkanā paklāja vienmēr izceļas ar eleganci, mēdz aizlienēt šo to no sava mīļotā garderobes. Tā rīkojusies arī Eva Mendesa, kura no dzīvesbiedra Raiena Goslinga aizņēmusies iecienītu stila aksesuāru un to atrādījusi sociālajos tīklos.
Viens no Holivudas noslēpumainākajiem pāriem – Eva Mendesa un Raiens Goslings, kuri kopā ir kopš 2011. gada un audzina divas meitas, – atkal pievērsuši fanu uzmanību.
Nesen aktrise Eva Mendesa sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi divus jaunus selfijus spoguļa priekšā, kuros redzama ar cepuri, kas modes cienītājiem šķita ļoti pazīstama.
52 gadus vecā aktrise bija ģērbusies apjomīgā zilā džemperī ar melnām mežģīņu detaļām, zem kura bija balts tops. Tēlu viņa papildinājusi ar sava vīra Raiena Goslinga beisbola cepuri, ko aktieris nēsāja, vadot populāro NBC humora šovu “Saturday Night Live” 2024. gada aprīlī.
Koši zilās cepures priekšpusi rotā uzraksts "CAT / Original Since 1904" uz balta un sarkana fona – tas ir amerikāņu darba apģērbu un smagās tehnikas zīmola “Caterpillar” logotips.
Pie fotogrāfijām Eva rakstīja: "Draņķīga vasara. Mani nomāc tas, ka nav saules.” Savu ierakstu viņa papildinājusi ar zilu sirsniņu, kas apzīmē skumjas.
Interesanti, ka šī nav pirmā reize, kad aktrise ielūkojusies sava ilggadējā partnera garderobē. Pērnā gada 28. decembrī publicētā “TikTok” video viņa atzina, ka 45 gadus vecā Raiena apģērbs bieži vien šķiet lieliska izvēle arī viņai pašai.
Eva Mendesa un Raiens Goslings sāka satikties 2011. gadā. Kopdzīves laikā viņiem piedzimušas divas meitas – 11 gadus vecā Esmeralda Amada un 10 gadus vecā Amada Lī.