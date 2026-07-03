VIDEO! Aizkustinošs brīdis: nokāpjot no Snoudona kalna, princese Ketrīna turas pie brāļa Džeimsa rokas
Velsas princese Ketrīna pabeigusi Trīs virsotņu izaicinājumu Lielbritānijā. Sociālajos tīklos publicētajā video redzams aizkustinošs mirklis. Pēc grūtā pārgājiena 44 gadus vecā princese, kā allaž smaidīga, turas pie 39 gadus vecā brāļa Džeimsa rokas, lai droši nokļūtu lejā no Snoudona kalna.
Keita bija ģērbusies sarkanos zīmola “The North Face” šortos, sporta cepurē un ar mugursomu plecos, kad kopā ar brāli Džeimsu Midltonu devās lejup pa akmeņaino taku no virsotnes.
Video nofilmējis uzņēmējs Filips Tebadžva, kurš tajā pašā nedēļas nogalē arī kāpa Snoudonā. Viņš atzina, ka, nejauši sastopot Velsas princesi, juties kā sapnī. Pirms tam Ketrīna jau bija uzkāpusi Bennevisa virsotnē Skotijā un Skafela smailē Anglijā.
Sociālajos tīklos viņš rakstīja: "Es apsveicu citus kāpējus, kuri atgriezās no vējainās virsotnes, pat nenojaušot, ka patiesībā sarunājos ar karaliskās ģimenes pārstāvi."
Laimīgajam kalnā kāpējam izdevās arī nofotografēties kopā ar Ketrīnu pēc pārgājiena noslēguma. Viņš piebilda: "Velsas princese tikko mani apsveica ar izaicinājuma pabeigšanu un piekrita kopīgam selfijam. Tajā brīdī man prātā bija tikai viena doma – vai es sapņoju?”
Daloties ar video no vējainās virsotnes, viņš jokoja: "Labi, tagad atpakaļ realitātē. Tam noteikti bija jābūt sapnim!"
Pēc nokāpšanas Ketrīnu sagaidīja ģimene
Snoudona pakājē princesi sagaidīja ģimene – vīrs princis Viljams un bērni princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss. Viņu apsveikt bija ieradušies arī vecāki Kerola un Maikls Midltoni, kā arī jaunākais brālis Džeimss.
Tagad atklājies, ka Džeimss vēlējās parūpēties, lai māsa pēc grūtā pārgājiena droši nokļūtu lejā no kalna. Lai gan Ketrīna visas trīs virsotnes pievarēja viena pati, Džeimss viņu pavadīja ceļā lejup no Snoudona virsotnes līdz tā pakājei.
Princese 24 stundu laikā uzkāpa trīs kalnu virsotnēs. Šajā izaicinājumā viņa piedalījās, lai atbalstītu labdarības akciju, kur tika vākti līdzekļi Karaliskajai Mārsdena slimnīcai (Royal Marsden), kur arī viņa pati ārstējās no vēža. 2025. gada sākumā princese paziņoja, ka slimība ir remisijā.
Džeimsa atbalsts māsai
Pēc tam, kad Ketrīna pabeidza dalību izaicinājumā, Džeimss pie viņas fotogrāfijas, kas uzņemta Bennevisa virsotnē, atstāja divas emocijzīmes – kalnu un sirdi.
Džeimss, kuram arī ļoti patīk pārgājieni un daba, šķiet, izpildīja solījumu, ko bija māsai devis jau agrāk.
Kad 2024. gadā Ketrīna paziņoja par diagnosticēto vēzi un ķīmijterapijas uzsākšanu, brālis sociālajos tīklos publicēja abu bērnības fotogrāfiju no kāda pārgājiena un rakstīja: "Gadu gaitā mēs kopā esam pievarējuši daudz kalnu. Kā ģimene mēs kopā ar tevi pievarēsim arī šo."
Džeimsu un Ketrīnu vienmēr vienojušas īpaši ciešas attiecības. Princese savulaik ļoti atbalstīja brāli viņa cīņā ar depresiju.
Intervijā žurnālam “Hello!” Džeimss reiz atzina, ka bērnībā šķitis, ka viņam ir "trīs mammas" – mamma Kerola, kā arī abas vecākās māsas Pipa un Keita.
Džeimss Midltons dzīvo Berkšīrā kopā ar sievu Alizē Tevenē. Pārim ir divus gadus vecs dēls Inigo Gabriels Midltons.