Kultūrtelpā "Ola Foundation" atklās Kristīnes Luīzes Avotiņas personālizstādi "Spēka avots"
No šodienas, 3. jūlija, kultūrtelpā "Ola Foundation" būs skatāma mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas jaunāko gleznu izstāde "Spēka avots".
Izstādē būs eksponēti pēdējo mēnešu laikā tapušie darbi. Kristīnes Luīzes Avotiņas glezniecībai raksturīga niansēta krāsu izjūta, poētiska noskaņa un spēja ikdienišķo pārvērst emocionāli piesātinātā pieredzē. Šajā izstādē par centrālo motīvu kļuvuši ziedi. Tie mākslinieces darbos nav tikai dabas motīvs, bet veids kā pievērsties trauslumam, izturībai un nepārtrauktajai pārmaiņu klātbūtnei. Izstādes ideja dzimusi pašā radošajā procesā. Ikdienas disciplīna, koncentrēšanās un atkārtota atgriešanās pie gleznošanas māksliniecei kļuvusi par veidu, kā rast līdzsvaru, enerģiju un prieku. Tieši šī pieredze devusi izstādei tās nosaukumu – “Spēka avots”.
Par izstādes tapšanu Kristīne Luīze Avotiņa saka: Kamēr gleznoju, izjutu gandarījumu par katru uzgleznoto ziedu, likās, ka katrs no tiem ir kā neliela atsevišķa pasaule. Aizrautība ar kādu es tos gleznoju vienu pēc otra, man sniedza arvien lielāku prieku un, kad glezna bija gatava, es to aplūkoju un jutos laimīga par padarīto. Šajā brīdī es sapratu, ka ziedi kļūs par vadošo motīvu manā topošajā izstādē. Ziedi nav vienīgi dabas motīvs manos darbos, tie kļūst par emocionāliem tēliem, kas vienlaicīgi parāda gan to trauslumu, gan izturību. Ar katru nākamo izstādei uzgleznoto darbu, ik dienu disciplinēti gleznojot, es sajutu, cik daudz spēka man sniedz tas, ko es daru. Kādā no savām darba dienām es sapratu, ka izstādei došu nosaukumu ‘Spēka avots’."
Izstāde aicina pievērst uzmanību ne tikai pašiem darbiem, bet arī radīšanas procesam kā nozīmīgai pieredzei. Ikdienišķs impulss – mājās atnests ziedu pušķis – kļuvis par sākumpunktu jaunai darbu sērijai, kas pakāpeniski izvērties pārdomās par klātbūtni, uzmanību un spēju rast spēku šķietami vienkāršās lietās.
Kristīne Luīze Avotiņa ir latviešu gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente. Kopš 2000. gadu sākuma viņa regulāri rīko personālizstādes un piedalās grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs, veidojot atpazīstamu un konsekventu rokrakstu mūsdienu latviešu glezniecībā. Mākslinieces darbi atrodas "Swedbank" mākslas kolekcijā, kā arī privātās kolekcijās Latvijā, Francijā, Norvēģijā, Luksemburgā un citviet Eiropā.
Izstāde “Spēka avots” skatāma no 3. jūlija līdz 3. oktobrim "Ola Foundation", Ogļu iela 12a, Rīgā.