Hiacintei Burkā mūžībā seko viņas māsa Vijolīte. Mirusi aktrise Anna Dausone no seriāla "Smalkais stils"
88 gadu vecumā mirusi aktrise Anna Dausone, kura populārajā BBC komēdijseriālā “Smalkais stils” atveidoja Hiacintes Burkā māsu Violetu, kurai ir “mersedess, sauna un istaba ponijam”.
Aktrise devusies mūžībā vien sešus mēnešus pēc sava vīra nāves un deviņus mēnešus pēc Hiacintes lomas atveidotājas aktrises Patrīcijas Rūtledžas, kura nomira pērn 3. oktobrī.
Anna Dausone seriālā atveidoja Violetu – galvenās varones radinieci, par kuru Hiacinte Burkā vienmēr lepni atgādināja – “Tā ir mana māsa Violeta! Ziniet, tā, kurai ir mersedess, sauna un istaba ponijam!" Šis izteiciens seriālā kļuva par kulta frāzi, ko Hiacinte vienmēr atkārtoja, lai palielītos ar māsas turību, ignorējot faktu, ka Violetas laulības dzīve ar vīru Brūsu patiesībā bija pilnīgs haoss. Ar otru māsu Margrietu, kā seriāla fani lieliski zina, Hiacinte nu galīgi nelepojās.
Seriāls tika demonstrēts no 1990. līdz 1995. gadam un kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajām BBC komēdijām. Hiacintes lomu atveidoja aktrise Patrīcija Rūtledža, kura mūžībā devās pērn 3. oktobrī 96 gadu vecumā.
Anna Dausone kā Violeta uz ekrāniem redzama seriāla piektajā sezonā 1995. gadā, debitējot TV šova pirmajā sērijā “Pikniks upmalā”. Līdz tam Violeta un viņas vīrs Brūss bija tā saucamie "neredzamie tēli". Hiacinte ar māsu regulāri runāja pa tālruni, taču skatītāji dzirdēja tikai Hiacintes reakcijas uz Violetas žēlabām. Seriāla pirmajā sezonā sērijā “Kristības” tālumā bija redzams tikai neskaidrs tēls, kurš izkāpj no automašīnas. Citā sērijā bija redzams kāju pāris uz kāpnēm, kamēr Brūss sēdēja kokā. Šajās ainās Violetu atveidoja statisti.
Piektajā sezonā Violetas lomu oficiāli uzticēja aktrisei Annai Dausonei un viņa ekrānā parādījās četrās sērijās.
Anna Dausone mierīgi devās mūžībā sestdien, 27. jūnijā, apstiprināja viņas draudze. Jaunzēlandes anglikāņu baznīca sociālajā tīklā “Facebook” godināja aktrises piemiņu. Paziņojumā teikts: "Ar dziļām skumjām paziņojam par mūsu ticības kopienas ļoti cienītās locekles, bijušās aktrises Annas Boulteres (dzimušas Dausones) aiziešanu mūžībā. Daudzi atceras Annu un viņas nelaiķi vīru Džonu Boulteru, kuri dzīvoja Okiato un Tapekā. Par bēru norisi informēsim vēlāk."
Annas nāve seko tikai sešus mēnešus pēc viņas vīra Džona Boultera aiziešanas. Viņš bija viens no BBC izklaides raidījumā “The Black and White Minstrel Show” galvenajiem māksliniekiem un nomira 2025. gada decembrī 94 gadu vecumā.
Līdzjūtību izteikusi arī seriāla “Only Fools and Horses” aktiera Džona Čallisa atraitne Kerola. Viņa platformā “X” rakstīja: "Skumjas ziņas. Sena draudzene. Lai Dievs tevi svētī, Anna."
Kāds cits rakstīja: "Anna Dausone jeb Violeta no “Smalkā stila” ir mirusi. Ceru, ka debesīs ir gan mersedess, gan sauna, gan istaba ponijam. Dusi mierā, karaliene."
Karjeras laikā Anna Dausone astoņdesmitajos gados bija redzama vairākās Benija Hiila šova sērijās, bet 60. gados viņa nofilmējās seriālā “Dixon of Dock Green”. Viņa piedalījusies vairākos televīzijas projektos, kā arī Vestendas mūziklu iestudējumos uz teātra skatuves Londonā. Aktiermākslu Anna pameta 1995. gadā – tajā pašā gadā, kad seriālā “Smalkais stils” atveidoja Violetu četrās TV šova sērijās.