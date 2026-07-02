Pitbull aicina fanus pievienoties vēsturiskam Ginesa pasaules rekorda mēģinājumam
Pasaules popmūzikas superzvaigzne Pitbull 10. jūlijā Londonā, prestižajā “BST Hyde Park” festivālā, uzstāsies ar īpašu koncertu, kura laikā tiks mēģināts sasniegt oficiālu Ginesa pasaules rekordu – lielāko cilvēku pulcēšanos plikpauru cepurītēs. Vēsturiskajam notikumam fani visā pasaulē varēs sekot līdzi tiešraidē Pitbull oficiālajā “YouTube” kanālā.
Šis rekorda mēģinājums ir kļuvis par daļu no īpašas fanu kustības, kas pēdējo gadu laikā pārņēmusi Pitbull koncertus visā pasaulē. Iedvesmojoties no māksliniekam raksturīgā tēla, tūkstošiem fanu uz koncertiem ierodas plikpauru cepurītēs un sevi dēvē par “The Bald E’s”. Ar humoru, radošumu un kopības sajūtu šī kustība kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām Pitbull koncertu sastāvdaļām.
Tiešraide no Londonas ilgs aptuveni divas stundas, un tās laikā skatītājiem būs iespēja ne tikai vērot Pitbull uzstāšanos, bet arī ielūkoties notikuma aizkulisēs, dzirdēt fanu stāstus un sekot līdzi pašam Ginesa pasaules rekorda mēģinājumam. Pārraide veidota kā liela mēroga sporta translācija ar komentētājiem, intervijām un īpašiem tiešraides momentiem, kas skatītājiem visā pasaulē ļaus kļūt par daļu no šī notikuma.
Pitbull šobrīd turpina savu vērienīgo “I’m Back” pasaules turneju, kas jau pārdevusi vairāk nekā 2 miljonus biļešu 27 valstīs, kļūstot par līdz šim lielāko solo turneju mākslinieka karjerā. Turneja pulcē izpārdotas arēnas un festivālu skatītājus Eiropā un Ziemeļamerikā, apliecinot Pitbull nemainīgi milzīgo popularitāti un viņa spēju apvienot dažādu paaudžu klausītājus.
Jau pavisam drīz šo enerģiju varēs piedzīvot arī Latvijā – 29. jūlijā Pitbull uzstāsies Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā. Koncerts ir pilnībā izpārdots, un to apmeklēs vairāk nekā 40 000 skatītāju no visas Baltijas un citām valstīm. Kā īpašais viesis koncertā uzstāsies amerikāņu reperis un producents Lil Jon.
Ņemot vērā milzīgo interesi par koncertu, organizatori īpaši aicina neiegādāties biļetes no sludinājumiem, sociālajiem tīkliem vai citām nepārbaudītām tirdzniecības vietām, jo pastāv augsts risks iegādāties viltotas biļetes. Pie pasākuma ieejas visas biļetes tiks elektroniski skenētas, tādēļ nederīgas biļetes nekavējoties tiks atpazītas.