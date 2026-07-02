Nedēļas jaunumi "Tet+" - neparasts stāsts, pašmāju humors un kaislību spēles
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties pašmāju komēdijizrādi "Četri brāļi. Superšovs", raidījumu "Mīlestības sala. Austrālija" un drāmu "Es lamājos".
Nesalaužamais gars
Filma "Es lamājos" balstīta uz iedvesmojošu patiesu stāstu, kura centrā ir šķietami neticams jauna skotu vīrieša Džona Deividsona ceļojums.
Viņa dzīve pusaudža gados neatgriezeniski mainījās, kad viņa ķermeni pārņēma Tureta sindroms – stāvoklis, kas var ātri sagraut pat visizturīgākā cilvēka garu. Šādā situācijā cilvēkam ir nepieciešams tuvāko cilvēku atbalsts, taču šādu atbalstu nebija viegli atrast astoņdesmitajos gados, kad pat ārsti nesaprata šo stāvokli. Filma seko Džonam no brīža, kad viņam sākas pirmie nekontrolētie tiki, līdz brīdim, kad viņš kļūst par sabiedrības izglītotāju, kurš ar humoru un atklātību stāsta par savu pieredzi. Tā nav melodrāma. Tā ir godīga, reizēm sāpīga, bet vienmēr cilvēcīga. “Es negribēju veidot filmu par slimību. Es gribēju filmu par cilvēku, kurš visu mūžu cīnās, lai viņu beidzot sadzird,” saka šī darba režisors, producents un scenārija autors Kērks Džonss.
Kurš labākais?
Četri brāļi, četri komiķi, četri Kozlovski – Kozmens, Oskars, Juris un Jānis – metas improvizācijā.
Viņi tiekas ar atpazīstamām personībām, saspēlējas ar skatītājiem, performē stand-up žanrā un sacenšas galvu reibinošos izaicinājumos, lai noskaidrotu, kurš no brāļiem ir labākais.
Draudzīgā gaisotnē prezentēts jaunais Tet+ šovs “Četri brāļi. Superšovs”
Šodien prezentēts jauns pašmāju izklaides šovs “Četri brāļi. Superšovs”, kas no 4. jūnija būs skatāms ekskluzīvi platformā Tet+.
Šovs filmēts kopā ar dzīvo auditoriju, un to papildina skeči, izaicinājumi un citi elementi, kopā veidojot teju stundu garu izklaides pieredzi. Viens no brāļiem un šova dalībniekiem Jānis Kozlovskis stāsta, ka raidījums ir košs, daudzveidīgs un galu galā arī smieklīgs. “Mēs varam teikt skaļi – šādu humora šovu Latvija vēl nav redzējusi! Četri brāļi, četri improvizatori – esam ieguldījuši milzīgu darbu, laiku un enerģiju ar vienu mērķi: radīt pasaules līmeņa izklaidi. Lai atrastu īsto šova formāta formulu, mums tas prasīja divus gadus, mēģinot dažādus montāžas garumus, tempus un stilistikas. Tas ir traks, augsta līmeņa un supersmieklīgs šovs, ar kuru lepojamies ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas un pat pasaules mērogā! Ticiet mums, tādu šovu nav daudz. Izbaudiet!”
TV raidījums apvieno dažādus komēdijas elementus, tostarp improvizāciju, filmētus skečus, smieklīgas prāta spēles un arī praktiskus izaicinājumus. Kopā pieejamas sešas sērijas. Īpašie viesi šajā sezonā būs Maija Rozīte, Linda Samsonova, Niklāvs Kurpnieks, Laura Ikauniece, Lauris Zalāns un Nauris Brikmanis.
Kaislību spēles
Klāt realitātes šova "Mīlestības sala. Austrālija" sestā sezona!
Uz Spānijas salas satiksies brīvi un izskatīgi jaunieši no Austrālijas, lai atrastu savus īstos un vienīgos. Viņiem ies karsti, jo ceļš uz laimi būs pārbaudījumiem pilns – mutuļos emocijas, līs asaras un dzirksteļos intrigas!