“Laima Rendezvous Jūrmala” uz skatuves pulcēs Latvijas mūzikas spilgtākos vārdus
Līdzās pasaules zvaigznēm viena no Laimas Vaikules festivāla Laima Rendezvous Jūrmala galvenajām tradīcijām joprojām ir labāko Latvijas izpildītāju piedalīšanās. Tieši starptautisku vārdu un vadošo nacionālās skatuves mākslinieku apvienojums daudzu gadu garumā padara festivālu par unikālu Baltijas mūzikas notikumu.
No 24. līdz 26. jūlijam uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzstāsies gan Latvijas estrādes atzīti meistari, gan spilgti jaunās paaudzes pārstāvji, kas veido mūsdienu Latvijas mūzikas skanējumu. Katrs no trim festivāla vakariem publikai piedāvās savu programmu un unikālu Latvijas mākslinieku sastāvu.
Par muzikālajiem vēstniekiem un visu trīs festivāla dienu vadītājiem, protams, kļūs Latvijas estrādes galvenie džentlmeņi - Jānis Stībelis un Normunds Rutulis. Viņi ne tikai priecēs skatītājus ar negaidītiem duetiem kopā ar kolēģiem uz skatuves, bet katram vakaram piešķirs arī savu šarmu, smalku humoru un nevainojamu konferansjē māku.
Intars Busulis - mākslinieks, kuru Latvijas publikai iepazīstināt nav nepieciešams. Viens no mīļākajiem izpildītājiem, kura skatuves enerģija jau sen kļuvusi par vizītkarti. Katrs Intara uznāciens uz skatuves ir spēcīgs emocionāls lādiņš, dzīvs kontakts ar skatītāju un patiess muzikāls šovs, kurā organiski savijas virtuozs vokāls, improvizācija un neviltota sirsnība.
Aminata - viena no pēdējās desmitgades spilgtākajām Latvijas mūzikas māksliniecēm, Eirovīzijas 2015 finālististe ar dziesmu Love Injected, kas Latvijai atnesa labāko rezultātu konkursā kopš 2005. gada. 2025. gadā dziedātāja izdeva albumu Liela meitene, kas atklāja jaunu lappusi viņas daiļradē. Pirms sava lielā solokoncerta koncertzālē Palladium Aminata festivālā prezentēs īpašu programmu, kurā skanēs gan viņas pazīstamākās kompozīcijas, gan jaunās dziesmas.
Citi Zēni - iespējams, savdabīgākā jaunās Latvijas skatuves grupa. Apvienojot popu, fanku, neo-soulu un repu, mūziķi strauji kļuva par īstenu muzikālu fenomenu. Pēc piedalīšanās Eirovīzijā 2022 ar dziesmu Eat Your Salad kolektīvs turpināja pārliecinoši nostiprināt savas pozīcijas, un albums Cits līmenis kopā ar jaunajiem singliem tikai apstiprināja grupas statusu kā vienu no valsts pieprasītākajiem mūzikas projektiem.
Dināra Rudāne - viena no Latvijas spēcīgākajām un emocionāli piesātinātākajām balsīm. Viņas vokālais diapazons ļauj vienlīdz pārliecinoši skanēt džezā, rokā, popmūzikā un akadēmiskajā repertuārā. Pēdējos gados dziedātāja piedāvā vērienīgas koncertprogrammas, kas veltītas pasaules leģendārajām izpildītājām, tostarp Vitnijai Hjūstonei, ik reizi iekarojot publiku ar balss spēku, mākslinieciskumu un izpildījuma emocionālo dziļumu.
Patrisha – spilgta mūsdienu Latvijas skatuves māksliniece un pirmā Latvijas izpildītāja, kas parakstījusi starptautisku līgumu ar Universal Music. 2025. gada nogalē dziedātāja prezentēja ilgi gaidīto debijas albumu Periodi, kura kompozīcijas turpina aktīvi rotēt Latvijas radiostacijās arī tagad.
Markus Riva - mākslinieks ar spilgtu harizmu un nevainojamu skatuves izjūtu, kura vārds atkal nokļuva uzmanības centrā pēc pērnā gada uzvaras populārajā televīzijas projektā Koru kari kopā ar Talsu Balto kori. Uz Laima Rendezvous Jūrmala skatuves viņš piedāvās koncertprogrammu, saglabājot to pašu enerģiju, pateicoties kurai jau daudzus gadus paliek starp pazīstamākajiem Latvijas popmūzikas skatuves māksliniekiem.
JUSSENDO - džeza dziedātāja, komponiste un pašas mūzikas projektu autore. Viņas daiļradē apvienojas džezs, souls un fanks, bet katru uzstāšanos raksturo smalka muzikalitāte, augsta izpildījuma meistarība un īpaša atmosfēra.
Laima Rendezvous Jūrmala norisināsies no 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes pieejamas vietnē laimafestival.lv. VIP rezervācijām un papildu informācijai: +371 26645333.