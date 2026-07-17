Sieviete lietoto preču veikalā atrod īstu dārgumu - patiesā preces vērtība viņu atstāj bez vārdiem
Parasts iepirkums lietoto preču veikalā kādai Kanādas iedzīvotājai izvērtās par īstu veiksmes stāstu.
Starp apģērbiem viņa nejauši atrada vairākus zīmola apģērba gabalus no dabīgiem materiāliem, kuru cena veikalos ir desmitiem reižu augstāka nekā lietoto preču veikalā.
33 gadus vecā sieviete no Toronto piepilsētas populārajā forumā "Reddit" pastāstīja, ka sākumā viņas uzmanību piesaistīja pasteļtoņa adīts kardigans.
Viņa nolēma rūpīgāk apskatīt arī blakus esošos sava izmēra apģērbus un drīz vien saprata, ka viņas priekšā ir vesela pazīstamā zīmola "Brooks Brothers" apģērbu kolekcija.
Rezultātā sieviete iegādājās sešus džemperus un vienu jaku ar pogām (kardiganu), lai gan atzina, ka uz pakaramā tomēr atstājusi vēl vairākus vērtīgus atradumus.
Pēc pircējas teiktā, viņa, izvēloties apģērbu, galvenokārt pievērš uzmanību materiāla kvalitātei. Meklējot lietas lietoto preču veikalos, viņa parasti izvēlas izstrādājumus no kašmira, vilnas, zīda un kokvilnas, jo uzskata, ka šāds apģērbs nereti ir izdevīgāks pirkums nekā jaunas drēbes.
Katrs apģērba gabals viņai izmaksāja vien 5,99 ASV dolārus, bet, pateicoties papildu atlaidei, par visu pirkumu viņa samaksāja tikai 33,54 ASV dolārus.
Vēlāk sieviete internetā pārbaudīja atrasto apģērbu cenas un noskaidroja, ka to kopējā mazumtirdzniecības vērtība ir gandrīz 2750 ASV dolāru. Dažu džemperu cena vien sasniedz gandrīz 500 ASV dolāru.
"Man vissvarīgākais ir auduma sastāvs. Lietoto preču veikalos bieži var atrast apģērbu no dabīgiem materiāliem, turklāt tas maksā ievērojami mazāk nekā jauns apģērbs," viņa pastāstīja.
Atrastā apģērba fotogrāfija ātri kļuva populāra vietnē "Reddit". Daudzi lietotāji komentāros atzina, ka arī viņiem regulāri izdodas lietoto preču veikalos atrast dārgus zīmolu apģērbus par ļoti izdevīgām cenām.
Kāds komentētājs rakstīja, ka tas ir "neticami veiksmīgs pirkums", savukārt cits norādīja, ka "Brooks Brothers" apģērbs reti kad ir lēts pat izpārdošanās.
Neparasts padoms
Ne mazāku interesi izraisīja arī sievietes mājas mīlulis. Viņa pastāstīja, ka viņas kaķim vārdā Džeremijs Klārksons īpaši patīk lietoto preču veikalu apģērba smarža, un viņš vienmēr pirmais steidzas apskatīt jaunos pirkumus.
Komentāros lietotāji dalījās arī ar praktisku padomu - vilnas un kašmira apģērbu pirms lietošanas ieteicams vismaz uz divām diennaktīm ievietot saldētavā. Tas palīdz iznīcināt iespējamās kožu kāpurus un paklājvaboļu kāpurus, kas var sabojāt smalkos audumus.