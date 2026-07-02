Uguns izpostītā “The Sinners bar” atvēršanās tiks ieskandināta ar labdarības koncertu
Pirms nedaudz vairāk kā diviem mēnešiem, piektdienas rītā, visu Latviju pāršalca negaidīta ziņa - vienā no iecienītākajām atpūtas vietām valstī “The Sinners bar” bija izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja visu bāru. Par laimi, negadījumā neviens necieta.
Jau šajā piektdienā, 3. jūlijā, bārs no jauna vērs vaļā durvis apmeklētājiem, bet šoreiz nedaudz citādākā veidā kā ierasts.
Pirmajā vakara daļā, no plkst. 20.00 līdz 22.00, notiks labdarības koncerts, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas uguns nelaimēs un ir spiestas lūgt līdzcilvēku palīdzību. Šajā koncertā uzstāsies tādi mākslinieki kā Olga Rajecka, Reiks, Dzelzs Vilks, Bukte, Namejs, Katrīna Dimanta, Viktors Buntovskis, Čipsis un Dullais, Raum un Miks Galvanovskis. Visi šī koncerta biļešu ienākumi, sadarbībā ar labdarības organizāciju “Ziedot.lv”, tiks novirzīti un ziedoti tiem cilvēkiem, kam tas patiesi ir nepieciešams.
“Šī koncerta iecere mums ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, cik sāpīgi ir piedzīvot šādu negaidītu uguns nelaimi un mēs gribam palīdzēt tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams”, komentē “The Sinners bar” īpašnieks, Miks Galvanovskis.
Otrajā vakara daļā, no plkst. 22.00-06.00, bārs būs atvērts ierastajā formātā, jo visas nakts garumā spēlēs DJ M&M un būs iespēja baudīt JAM GUITAR SHOW Kristena Kupča izpildījumā.
Biļetes uz koncertu pieejamas Biļešu Servisa kasēs.