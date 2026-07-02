Vecrīga uz vienu dienu kļūs par lielu ballīti zem rudens debesīm
Pēc lielās atsaucības un neaizmirstamās atmosfēras 18. aprīlī, Vecrīgas festivāls atgriežas 19. septembrī. Doma laukums un tam pieguļošās ieliņas pārvērtīsies par vietu, kur satiksies mūzika, garšas, izklaide, andele un kopā būšanas prieks. No plkst. 11.00 līdz 23.00 ikviens ir aicināts baudīt bezmaksas “Vecrīgas festivālu Atvasara”.
Visas dienas garumā apmeklētājus sagaidīs vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš, plaša ēdinātāju zona, aktivitātes un izklaides visai ģimenei, radošās nodarbes bērniem, koncerti un muzikāli pārsteigumi, vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem mūziķiem, kā arī dažādas interaktīvas aktivitātes, konkursi un īpaši pārsteigumi visas dienas garumā. Vecrīgas festivāls ir vieta, kur satikt draugus, pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar ģimeni, izbaudīt īpašo atmosfēru un svinēt rudens sākumu pašā Rīgas sirdī.
Vecrīga 19. septembrī pārtaps par vienotu svētku telpu - līdzās Vecrīgas festivālam norisināsies arī Aldaru ielas svētki, kopā radot īpašu atmosfēru un aicinot apmeklētājus baudīt svētkus Vecrīgas sirdī.
Par programmu, māksliniekiem un citiem jaunumiem tiks informēts drīzumā.
Festivālu organizē Vecrīgas bāri “Cuba Cafe’’, “B Bārs Restorāns’’, “Ezītis Miglā’’ un “Garāža’’, apvienojot pieredzi, mīlestību pret pilsētu un vēlmi atdzīvināt Vecrīgu kā atvērtu un dzīvu kultūras satikšanās vietu. Šo bāru bārmeņi parūpēsies par gardiem kokteiļiem pasākuma viesiem.
Pasākums apmeklētājiem ir bezmaksas un tiek īstenots ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Atbalsts komersantiem publisku pasākumu rīkošanai finansiālo atbalstu”.