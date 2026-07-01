Lācis pie stūres! Kolorādo štatā automašīnas īpašnieks piedzīvo izbīli
Satikt lāci mežā jau ir pamatīgs pārsteigums, bet ieraudzīt pekaini pie savas automašīnas stūres — kaut ko tādu kāds amerikānis nekad neaizmirsīs.
Neparastais atgadījums notika Kolorādo štata Stīmboutspringsā. Kā vēsta izdevums “People”, Endijs Kerigans devās pie pikapa, taču uzreiz pēc durvju atvēršanas salonā ieraudzīja lāci. Acīmredzami pekainis bija ierāpies pa vaļējo logu, meklējot gardumus.
Ar dēli saimniekam izdevās aizbiedēt lāci, un, par laimi, neviens necieta. No iespējamām nepatikšanām viņu paglāba arī tas, ka tas nebija pieaudzis zvērs. Vēl svarīgāk ir tas, ka tas bija melnais lācis, nevis daudz bīstamākais grizli lācis.
Savvaļas dzīvnieku eksperti uzsver, ka lāčiem nekādā gadījumā nevajadzētu tuvoties vai mēģināt tos barot. Ieteicams arī vienmēr aizslēgt automašīnu durvis un aizvērt logus, neatstāt tur pārtiku vai spēcīgi smaržojošus priekšmetus, jo lāčus var pievilināt jebkas, kas atgādina iespējamu maltīti.
Amerikas melnais lācis jeb baribals (Ursus americanus) ir Ziemeļamerikā visbiežāk izplatītais lāču veids. Pieaudzis tēviņš sasniedz līdz 2 metru garumu un 360 kilogramu svaru. Atšķirībā no grizli lāčiem baribali reti uzbrūk cilvēkiem, un ASV teritorijā letāli uzbrukumi notiek vidēji ne biežāk kā reizi gadā.
Visvairāk savā uzturā Amerikas melnais lācis patērē dažādus augus, riekstus, ogas un augļus. Tas labprāt ēd arī maitu un kukaiņus, īpaši kukaiņu kāpurus: skudras, bites, lapsenes un termītus. Lācis mēdz izpostīt bišu stropus, lai tiktu pie medus un bišu kāpuriem. Upēs un ezeros tas medī lašus un foreles, kā arī vēžus un citus ūdeņu dzīvniekus. Kopumā var teikt, ka melnais lācis ēdīs visu, ko var atrast. Siltākos reģionos tas neatteiksies arī no Amerikas aligatoru olām. Atrodoties cilvēku apdzīvoto vietu tuvumā, lācis barojas izgāztuvēs, kā arī nekautrējas apmeklēt privāto māju pagalmus un paēst tieši no atkritumu urnas.