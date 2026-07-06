Aktieris Džerijs O'Konels pārsteidz ar atklāsmi par sievas ķermeņa aromātu
Filmu "Džerijs Makgvairs" un "Kliedziens 2" zvaigzne Džerijs O’Konels pārsteidzis fanus ar visai neparastu atzīšanos par savu sievu, aktrisi Rebeku Romijnu, kura skatītājiem vislabāk pazīstama ar Mistikas lomu franšīzes "X cilvēki" filmās.
Džerijs O’Konels un Rebeka Romijna salaulājās 2007. gada 14. jūlijā. Iepriekš Romijna septiņus gadus bija precējusies ar populārā ģimenes seriāla “Pilna māja” zvaigzni Džonu Stemosu.
Sniedzot interviju podkāstā “Thanks Dad with Ego Nwodim”, O’Konels atklāja, ka sievas dabiskais ķermeņa aromāts viņam netraucē – gluži pretēji, tas viņam šķiet pat patīkams. Aktieris pastāstīja, ka Rebeka ikdienā lieto minerālu kristāla dezodorantu, nevis parasto. "Varu visiem pateikt – tas nedarbojas. Tie kristāli padusēs savu darbu nepaveic," jokoja O’Konels.
Tomēr aktieris uzsvēra, ka tas viņu nesatrauc. "Man sievas ķermeņa aromāts netraucē. Patiesībā man pat patīk, ka varu to sajust," viņš atzina. Pēc Džerija teiktā, tas viņam atgādina, ka abi ir dzīvi, veseli un bauda kopā pavadīto ikdienu. Pāris ir kopā jau vairāk nekā divdesmit gadu. Šomēnes viņi atzīmēs kāzu 19. gadadienu. Ģimenē aug arī 17 gadu vecas dvīnes Dollija un Čārlija, kuras decembrī svinēs pilngadību.
Intervija izskanējusi neilgi pēc tam, kad aktieris ar humoru pieminēja Rebekas bijušo vīru Džonu Stemosu, norādot, ka abu agrākās domstarpības jau sen palikušas pagātnē.