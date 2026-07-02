Vienā dienā apprecas hokejisti Kristaps Zīle un Arvils Bergmanis
Aizvadītajā mēnesī precētu vīru godā iesoļoja divi latviešu hokejisti - Kristaps Roberts Zīle un Arvils Bergmanis.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristaps Roberts Zīle 20. jūnijā mijis laulību gredzenus ar savu ilggadējo draudzeni Diniju Paeglīti. Sieva pēc kāzām pieņēmusi vīra uzvārdu un turpmāk būs Dinija Zīle.
Pirmās kopīgās fotogrāfijas abi publicēja jau 2018. gadā, un pēc astoņiem gadiem viens otram teica jāvārdu. Laulību ceremonija notika romantiskā gaisotnē Siguldas pusē zem klajas debess. Svinības turpinājās kopā ar ģimeni un draugiem pie svētku galda un uz deju grīdas.
Kamēr privātajā dzīvē Zīlem sācies jauns posms, hokejā viņš jau vairākus gadus ir viens no stabilākajiem Latvijas izlases aizsargiem. Sportists pārstāv Latvijas valstsvienību pasaules čempionātos un bija daļa no komandas, kas 2023. gadā izcīnīja bronzas medaļas. Karjeras laikā spēlējis gan Latvijā, gan ārvalstu klubos, nostiprinot savu vietu starp vadošajiem Latvijas aizsargiem. Šobrīd Kristaps pārstāv Čehijas klubu Liberecas "Bili Tygri".
Šā gada 20. jūnijs īpašs bija arī Latvijas izlases hokejistam Arvilam Bergmanim, kas jāvārdu teica savai ilggadējai mīļotajai Annai Strautniecei. Pēc kāzām jaunā sieva pieņēmusi vīra uzvārdu, un abi tagad ir Bergmaņi. Pēc publiski pieejamās informācijas var spriest, ka pāris tiekas jau kopš 2021. gada.
Laulību ceremonija risinājās Kabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur ģimenes un tuvāko draugu klātbūtnē abi viens otram teica jāvārdu. Pēc tam jaunlaulātie kopā ar viesiem devās uz Abgunstes muižu, kur turpinājās kāzu svinības.
Latvijas hokeja izlases aizsargs Arvils Bergmanis pēc vairākiem gadiem Ziemeļamerikā karjeru turpina Eiropā, pievienojoties Zviedrijas pēc spēka otrās līgas klubam "Troja-Ljungby". 2026. gada čempionātu traumas dēļ hokejistam nācās izlaist, bet viņš bija izlases sastāvā, kad tika izcīnītas bronzas medaļas.
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Spēlē par bronzas medaļām Latvija papildlaikā pieveic vareno ASV, 2023. gada 28. maijs