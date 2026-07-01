Gājis bojā pazīstams krievu filmu un seriālu aktieris, kuru vairāk atceras ar lomu "Brigādē"
62 gadu vecumā gājis bojā aktieris Aleksandrs Visokovskis, kuru daudzi skatītāji vairāk atceras kā miesassargu Maksu savulaik populārajā krievu bandītu seriālā “Brigāde”.
30. jūnijā viņš bija devies ar dēlu makšķerēt Maskavas apgabala Okas upes krastā. Kā vēsta vietējie mediji, viņi pašķīrās, tēvam cerot atrast labāku makšķerēšanas vietu. Kad viņu nevarēja atrast, dēls sacēla trauksmi. Aktiera līķi atrada nākamajā dienā, sākotnējā informācija liecina, ka viņš ir noslīcis.
Savas karjeras laikā filmējies vairāk nekā 25 filmās un seriālos, viņš galvenokārt pazīstams ar 2002. gada seriāla “Brigāde” galvenā varoņa Sašas Belija miesassarga Maksa lomu, taču piedalījies arī, piemēram, “Turecka maršā” un filmā “Bumer”.
Savulaik viņš atzina, ka par Maksa lomu — filmā viņš nodod Beliju un viņa dēļ iet bojā pārējie “labie” bandīti Pčela, Fils un Kosmoss — seriāla fani viņu neieredzējuši un nereti pat uz ielas izteikuši nelabus vārdus.
Mūsdienās gandrīz visi “Brigādes” galveno lomu tēlotāji, tādi kā Sergejs Bezrukovs (“Saša Belijs”), Jekaterina Guseva (viņa sieva), Vladimirs Vdovičenkovs (“Fils”) kļuvuši par kvēliem “Z patriotiem” un Krievijas asiņainās invāzijas Ukrainā atbalstītājiem, bet Dmitrijs Djuževs (“Kosmoss”), kurš nu kandidēs uz Valsts domi, savā publiskajā aizrautībā jau rada pavisam psihiski nevesela cilvēka iespaidu. Tīrā ironija, ka “nodevīgā” drauga “Pčelas” lomas atveidotājs Pāvels Maikovs ir vienīgais, kurš atklāti vērsies pret Krievijas agresiju.
Pats Visokovskis dzīvoja diezgan noslēgti, reti deva intervijas un, cik zināms, nekādu publisku prieku par “speciālo militāro operāciju” nav izrādījis.