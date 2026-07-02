"Draugu" zvaigznes Deivida Švimmera šķirtā sieva paziņo par saderināšanos ar ļoti turīgu ķirurgu
Aktiera Deivida Švimmera bijusī sieva, britu māksliniece Zoja Bakmena, paziņojusi par saderināšanos ar amerikāņu ortopēdisko ķirurgu Džastinu Salimanu.
Zoja, kura ar 59 gadus veco Švimmeru laulībā nodzīvoja septiņus gadus un izšķīrās 2017. gadā, priecīgo vēsti pavēstīja savā “Instagram” kontā. Viņa publicēja vairākas romantiskas fotogrāfijas, kas nedēļas nogalē uzņemtas 40 gadu vecās mākslinieces dzimtajā Anglijā.
"Lielbritānijas lauku karstuma vilnī mans draugs kļuva par manu līgavaini," rakstīja Zoja. "Jau iepazīšanās ar viņu bija atbilde uz manām lūgšanām, bet tagad pat nezinu, kā tikt galā ar tik milzīgu pateicību! Esmu dziļi aizkustināta un pagodināta, un apsolu šo solījumu sargāt mūžam. Paldies, Džastin, ka izvēlējies mani (atpakaļceļa vairs nav – haha). Es tevi ļoti mīlu."
Vienā no fotogrāfijām redzams, kā 52 gadus vecais Džastins, nometies uz viena ceļgala un pasniedz saderināšanās gredzenu Zojai.
Londonas austrumos dzimusī māksliniece, kuras darbi eksponēti galvaspilsētas Nacionālajā portretu galerijā, ierakstā emocionāli pieminējusi arī savu mammu Dženiju Bakmenu. Viņa divdesmit gadus vadīja aktiermeistarības nodaļu pasaulslavenajā Karaliskajā dramatiskās mākslas akadēmijā Londonā. Viņa nomira 2019. gadā 69 gadu vecumā pēc deviņus gadus ilgas cīņas ar krūts vēzi. "Es zinu, ka mana mamma tagad ir mierā un priecājas, zinot, ka viņas meita ir atradusi tevi," piebilda Zoja.
Pāri apsveikuši neskaitāmi draugi un kolēģi. Par saderināšanos paziņots nedaudz vairāk nekā desmit gadus pēc Zojas un Deivida Švimmera šķiršanās. Abi joprojām uztur ļoti siltas attiecības un kopīgi audzina savu 15 gadus veco meitu Kleo.
Par attiecībām ar Džastinu Salimanu Zoja publiski paziņoja pagājušā gada maijā, kad sociālajos tīklos publicēja romantiskas fotogrāfijas.
Beverlihilsā praktizējošais ķirurgs iepriekš bija attiecībās ar seriāla “Amerikāņu ģimenīte” (“Modern Family”) aktrisi Sofiju Vergaru (53). Abi izšķīrās 2025. gada sākumā. Ziņas par viņu romānu pirmo reizi parādījās 2023. gada oktobrī – neilgi pēc Sofijas šķiršanās no aktiera Džo Manganello. Dažus mēnešus vēlāk Sofija publiski apstiprināja abu attiecības, daloties ar fotogrāfiju, kurā Džastins bija kopā ar viņu pēc ceļgala operācijas. "Ja jums kādreiz būs nopietna ceļgala operācija, noteikti izvēlieties tik izskatīgu ārstu, kurš pēc operācijas paliks pie jums arī pa nakti. Mīlu tevi!" Vergara toreiz rakstīja pie fotogrāfijas.
Arī Džastins iepriekš ir bijis precējies. 2008. gadā viņš salaulājās aktrisi Brī Tērneri, kuru skatītāji pazīst no seriāla "Grimm". Pārim ir divi bērni – meita Stella Džīna un dēls Dīns. 2018. gadā pēc desmit laulībā pavadītiem gadiem Brī iesniedza šķiršanās prasību.
Džastins Salimans ortopēdiskā ķirurga izglītību ieguvis Stenforda universitātē un strādā prestižajā “Cedars-Sinai” klīnikā Losandželosā. Viņš dibinājis uzņēmumu “Ceterix Orthopaedics” un izgudrojis meniska operācijām paredzēto “NovoStitch Pro Meniscal Repair System” ierīci. 2019. gadā uzņēmumu iegādājās “Smith & Nephew” par aptuveni 105 miljoniem ASV dolāru.
Bakmena un Švimmers iepazinās 2007. gadā Londonā. Tobrīd Zoja strādāja par viesmīli naktsklubā “Cuckoo Club”, bet aktieris pilsētā darbojās pie komēdijas "Run, Fatboy, Run" režijas. Viņi apprecējās 2010. gadā, bet gadu vēlāk pasaulē nāca viņu meita Kleo.
Bijušie laulātie arī pēc šķiršanās saglabājuši draudzīgas attiecības. 2020. gadā viņi kopā piedalījās “Black Lives Matter” protestā Ņujorkā, rokās turot ziedus, bet Zoja kādā brīdī bija uzlikusi roku Deividam uz pleca.
Zoja Bakmena ir starptautiski atzīta māksliniece, kura strādā dažādos mākslas žanros un pazīstama ar feministiskām skulptūrām un instalācijām, kurās pievēršas identitātes, mirstības un mātes lomas tēmām. Viņas darbi izstādīti Londonas Nacionālajā portretu galerijā, Sanfrancisko Modernās mākslas muzejā un Vitnijas Amerikas mākslas muzejā Ņujorkā.