Tā nebija tikai arhitektūras iezīme vai prestiža simbols: kāpēc Staļina laika mājās izbūvēja tik augstus griestus
Augstie griesti Staļina laika mājās nav tikai arhitektūras iezīme vai prestiža simbols.
Šādam risinājumam bija arī praktiska nozīme - to noteica gan tā laika būvniecības un inženiertehniskās prasības, gan sociālie standarti.
Kāpēc Staļina laika mājās izbūvēja augstus griestus un kādu funkciju tie pildīja?
20. gadsimta 30. un 50. gados, kad tika būvētas Staļina laika mājas, gaisa kondicionieri un mūsdienīgas ventilācijas sistēmas vēl nebija pieejamas. Tieši augstie griesti palīdzēja uzturēt telpās komfortablu mikroklimatu - siltais gaiss cēlās augšup, bet cilvēku uzturēšanās zonā temperatūra saglabājās zemāka. Tas radīja patīkamu vēsuma sajūtu pat karstās dienās, raksta "Oboz.ua".
Augstie griesti nodrošināja arī labāku gaisa cirkulāciju. Mājās ar krāšņu apkuri vai dūmvadiem tas bija īpaši svarīgi. Degšanas produkti tika efektīvāk novadīti, samazinājās nosmakšanas risks, un iedzīvotājiem bija veselībai labvēlīgāki dzīves apstākļi.
Gaisma un plašums
Pateicoties augstajiem griestiem, arhitekti varēja projektēt lielus logus. Tas padarīja dzīvokļus gaišākus, bet telpas - plašākas un ērtākas dzīvošanai. Augstie griesti radīja plašuma sajūtu, kas atbilda Staļina laikmeta monumentālās arhitektūras principiem.
Sociālais statuss un prestižs
Staļina laika mājas galvenokārt tika būvētas uzņēmumu vadītājiem, militārpersonām, zinātniekiem un kultūras darbiniekiem. Plašie dzīvokļi ar augstajiem griestiem uzsvēra to iemītnieku sociālo statusu. Turklāt šāds mājoklis atbilda tā laika ideoloģijai - tam bija jābūt reprezentablam un jāatspoguļo valsts spēks un varenība.
Kāpēc Staļina laika dzīvokļi joprojām ir pieprasīti?
Neraugoties uz pagājušajām desmitgadēm, dzīvokļi Staļina laika mājās joprojām ir pieprasīti. To priekšrocības padara šos mājokļus ērtus arī mūsdienās. Turklāt daudzas ēkas atrodas pilsētu centrālajos rajonos ar labi attīstītu infrastruktūru, kas palīdz saglabāt to vērtību un popularitāti nekustamā īpašuma tirgū.
Tomēr pirms šāda dzīvokļa iegādes speciālisti iesaka rūpīgi pārbaudīt inženierkomunikāciju, elektroinstalācijas un pārsegumu tehnisko stāvokli. Ja ēkā ilgstoši nav veikts kapitālais remonts, inženiersistēmu atjaunošana var prasīt ievērojamus ieguldījumus.