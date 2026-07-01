Selīna Diona ir viena no zināmākajām kanādietēm, kas triumfējusi “Eirovīzijā” — 1988. gadā viņa konkursā uzvarēja, pārstāvot Šveici.
Mūzika
Šodien 16:28
Eirovīzija kļūst vēl globālāka: konkursā piedalīsies Kanāda
Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, trešdien paziņojuši konkursa organizatori.
"Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU) un tās jaunākais loceklis CBC/"Radio-Canada", Kanādas nacionālā sabiedriskā raidorganizācija, ar prieku paziņo, ka Kanāda piedalīsies 2027. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Bulgārijā," teikts EBU paziņojumā.
Kanāda ir pirmā valsts, kas pievienojas Eirovīzijai kopš 2015. gada, kad konkursam pievienojās Austrālija.
"Lai gan konkurss dzimis Eiropā, tas turpina uzņemt dalībniekus no visas pasaules," norādīja Eirovīzijas direktors Mārtins Grīns.
Šogad Eirovīzijā, kas norisinājās jau 70. reizi, uzvarēja bulgāru dziedātāja Dara ar dziesmu "Bangaranga". Vīnē notikušo konkursa finālu noskatījās kopumā 131 miljons cilvēku.