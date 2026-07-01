Šķiroties no vīra, Samanta Tīna nav zinājusi, ka ir bērna gaidībās
2025. gada nogalē pēc divu gadu kopdzīves oficiāli tika šķirta dziedātājas Samantas Tīnas un uzņēmēja Artūra Brunava laulība. Izrādās, tobrīd Samanta nav zinājusi, ka ir stāvoklī.
Pāris apprecējās 2023. gada 29. decembrī Kuldīgā, kad pirms vēdiskās ceremonijas abi sarakstījās baznīcā. Savukārt tieši vienu dienu pēc otrās kāzu jubilejas, 2025. gada 30. decembrī, dziedātāja sociālajos tīklos dalījās ar zīmīgo video par laulības iziršanu.
31. martā, savā dzimšanas dienā, Samanta soctīklos atklāja, ka ir bērna gaidībās.
“Šodien mana dzimšanas diena, un tā ir īpašāka nekā jebkad! Es svinu ne tikai savu pieredzi un tās ceļu, bet arī brīnumu, ko sargāju zem sirds,” pavēstīja mūziķe. “Šī jaunā dzīvība ir pieteikusies mīlestībā laulības laikā un šobrīd gatavojas savam ceļam šajā pasaulē.”
“Lai gan dzīve ir ieviesusi savas korekcijas un mūsu ceļi ar vīru ir šķīrušies, šis brīnums ir mana svētība, par kuru es ar pilnu sirdi un mīlestību rūpēšos pati! Tagad es gatavojos savai svarīgākajai "skatuvei" – mātes lomai," bilda viņa.
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Nu Samanta intervijā žurnālam "Ieva" atklājusi, ka šķiršanās brīdī nav zinājusi, ka ir bērna gaidībās. Uz jautājumu, vai būtu izšķīrusies, ja zinātu par gaidāmo pieaugumu, dziedātāja atbild: "Tas nebija tikai no mainis atkarīgs." Un piebilst: "Es uzskatu, ka jebkurš bērns nāk kā svētība."
"Nenotika tā, kā būtu gribējies pēc labākā scenārija, bet... cilvēks domā, Dievs dara. Tātad tā ir jābūt. Nevienā brīdī neesmu nožēlojusi savu lēmumu ne par šķiršanos, ne par aiziešanu no Rīgas. Esmu absolūti mierīga," saka Tīna, kas, kā zināms, atšķirot jaunu lapu savā dzīvē, atstājusi Rīgas steigu, lai apmestos gleznainajā Kuldīgā.