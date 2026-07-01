“Singapūras satīns” atgriežas ar jaunu albumu un vasarīgu singlu “Bezdarbnieks”
Muzikālā apvienība "Singapūras satīns" pēc radošās pauzes nodevusi klausītāju vērtējumam savu jau devīto albumu ar intriģējošu nosaukumu “BLAD”.
Jaunajā albumā līdzās jau rudenī un ziemā prezentētajām dziesmām pirmo reizi izskan pilnīgi jaunas kompozīcijas, kurās piedalās tādi pašmāju smagsvari kā Deniss, xantikvariāts un Ricky Done Dit it!. Grupa sola, ka šis ir tikai sākums un “dziesmu klāsts pakāpeniski tiks papildināts, lai turpinātu ar pārsteigumiem priecēt fanus visas vasaras garumā”.
Vaicāti par albuma nosaukuma nozīmi, grupas dalībnieki norāda, ka nosaukums katram asociējas ar ko citu – kādam tas ir “Beidzot Latviešiem Aizraujošas Dziesmas”, kādam “Bibliska Līmeņa Autoru Darbi” vai “Brīvs Lidojums Augstu Debesīs”. Katrs klausītājs var izvēlēties savu versiju, un pilnīgi visas būs pareizas, galvenais – bez rupjībām.
Reizē ar albumu klajā laists arī videoklips vasarīgajai kompozīcijai “Bezdarbnieks”, kurā grupai pievienojies mākslinieks Ricky Done Dit it!, kurš plašāk zināms kā kulta apvienības “Athodi Brīnumzemē” līderis. Klipu veidojusi radošā kompānija “NightNight”. Zīmīgi, ka par albuma vizuālo noformējumu atbildīgo personu grupa nav nosaukusi, turpretim par projekta muzikālo kvalitāti un dziesmu pēcapstrādi, kā ierasts, nodrošinājis neatkārtojamais producents FAKTS.
Jaunā albuma izdošana sakrīt ar laiku, kad “Singapūras satīns” atrodas savas vasaras koncerttūres pašā viducī, pulcējot fanu pūļus visā Latvijā. Par tūres lielāko un gaidītāko pieturpunktu kļūs Liepājas pludmales festivāls “Summer Sound”, kurā grupa šogad uzstāsies kā vieni no galvenajiem māksliniekiem, solot neaizmirstamu (vai aizmirstamu) un enerģijas pilnu šovu uz lielās skatuves.
Jaunais albums “BLAD” un singls “Bezdarbnieks” no šodienas ir pieejami visās lielākajās straumēšanas platformās.