Ronans Kītings gatavojas 50. jubilejai un uzsver, ka vecums ir tikai skaitlis
Ronans Kītings gatavojas nākamgad svinēt savu 50. dzimšanas dienu, taču atzīst, ka vecums viņu nebiedē - tas esot tikai skaitlis.
Grupas “Boyzone“ zvaigzne joprojām jūtas tikpat aizrautīgs kā laikā, kad sešpadsmit gadu vecumā devās uz grupas atlasi, vienlaikus neslēpjot, ka drauga un grupas biedra Stīvena Geitlija traģiskā zaudējuma sāpes viņu pavada ik dienu jau 17 gadu garumā.
Grupas “Boyzone” zvaigzne atklājis, kāpēc viņu nebiedē nākamgad gaidāmā 50. dzimšanas diena. Lai gan Ronans jau ir vectēvs, apaļā jubileja viņu nesatrauc, dziedātājs to gaida ar prieku. Viņš atzīst, ka dziļi sirdī joprojām jūtas kā tas sešpadsmitgadīgais puisis, kurš reiz devās uz noklausīšanos, cerot kļūt par jaunās puišu grupas dalībnieku.
"Es pret gaidāmo dzimšanas dienu izturos ļoti mierīgi. Patiešām. Tas ir tikai skaitlis," apliecinājis Kītings. "Ir dienas, kad joprojām jūtos kā pusaudzis, kurš aizgāja uz “Boyzone” atlasi. Nākamā gada martā, kad pienāks mana jubileja, es to noteikti svinēšu ar prieku."
Ronans Kītings un Storma
Pēc trīs gadus ilgas draudzības mūziķis Ronans Kītings apprecēja austrāliešu TV producenti un modeli Stormu Ikrtricu, kura pēc kāzām pieņēmusi ...
Ronans arī atzinis, ka grupas biedra Stīvena Geitlija zaudējums viņam joprojām ļoti sāp, lai gan kopš kolēģa nāves jau pagājuši 17 gadi. Kad Ronans Kītings, Kīts Dafijs, Maikijs Greiems un Šeins Linčs šā gada jūnijā kāpa uz skatuves divos emocionālos atkalapvienošanās koncertos Emirātu stadionā Londonā, viņiem līdzās pietrūka viena ļoti svarīga cilvēka – ilggadējā grupas biedra Stīvena Geitlija.
Stīvens negaidīti aizgāja mūžībā 2009. gada oktobrī. Viņam bija tikai 33 gadi. Dziedātājs nomira miegā savā brīvdienu mājā Maljorkā no iepriekš neatklātas sirdskaites. Izmeklētāji izslēdza, ka nāvi būtu izraisījis alkohols un aizrīšanās ar vēmekļiem, kas bija populārākā versija, ko savulaik izplatīja plašsaziņas līdzekļi. Tiesu medicīnas ekspertīze konstatēja akūtu plaušu tūsku, ko izraisīja iepriekš nediagnosticēta sirdskaite, vēlāk precizēta kā ateromatoze – artēriju sieniņu sabiezējums.
Ronans, kurš nelaiķi Stīvenu dēvē par savu "brāli", izteicās: "Man viņa pietrūkst katru dienu, īpaši, kad esmu uz skatuves kopā ar pārējiem puišiem. Viņš aizgāja pārāk agri. Viņam vēl bija tik daudz, ko dot."
Stīvens bija vienīgais atklāti homoseksuālais grupas dalībnieks, un viņu ar Ronanu saistīja īpaši cieša draudzība. Iepriekš Ronans intervijās atzinis, ka drauga publiskā atzīšanās par savu seksuālo orientāciju 1999. gadā bija "drosmīgākais, ko jebkad redzējis kādu izdarām".
49 gadus vecajam Ronanam pēdējos gados nācies pārdzīvot vēl vienu smagu zaudējumu – 2023. gadā autoavārijā Mejo grāfistē gāja bojā viņa vecākais brālis Kīrans.
Ronana dzīvē īpaša nozīme ir grupas “Boyzone” 1995. gadā ieskaņotajam hitam “Father and Son”, kas ir Keta Stīvensa skaņdarba kaverversija. “Es šo dziesmu dziedāju “Boyzone” atlasē. Tā man vienmēr bijusi ļoti tuva un gadu gaitā ieguvusi arvien dziļāku nozīmi... Īpaši tad, kad pats kļuvu par tēvu, bet tagad – arī par vectēvu,” norādījis Kītings.
Ronans ir piecu bērnu tēvs. Trīs bērni dzimuši laulībā ar bijušo sievu, modeli Ivonnu, bet vēl divi – kopā ar tagadējo sievu Stormu. Par vectēvu viņš kļuva 2023. gadā, kad viņa vecākais dēls Džeks (27), kurš savulaik piedalījās šovā “Love Island”, sagaidīja pasaulē meitu Maiju.
Toreiz Ronans televīzijas raidījumā “The One Show” ar smaidu atzina, ka nevēlas, lai viņu sauktu par "vectētiņu", un daudz labprātāk dzird iesauku “paps”.
Nesenie “Boyzone” atkalapvienošanās koncerti Londonā, kuros netrūka aizkustinošu veltījumu Stīvenam Geitlijam, pilnībā attaisnojuši grupas cerības. "Tie bija īsti svētki – gan mums pašiem, gan visiem, kuri šo ceļu gājuši kopā ar mums. Man šķiet, ka tieši viss kopā piedzīvotais šo gadu laikā ir saglabājis mūsu saikni.”
Ronans negrasās apstāties. Viņš šobrīd aktīvi strādā ierakstu studijā pie jauna soloalbuma. Jau augustā viņš uzstāsies kā viens no galvenajiem māksliniekiem “Deva Fest” festivālā Češīrā. Koncertā skanēs gan viņa solo hiti, gan populārākās “Boyzone” dziesmas. "Vienmēr ir prieks uzstāties brīvdabas koncertos Lielbritānijā," apliecinājis Ronans. "Cerēsim uz labiem laikapstākļiem. Turklāt ir lieliski redzēt, ka skatītāju vidū ir arvien vairāk jauniešu. Mēs lieliski pavadīsim laiku!"