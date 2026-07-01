Ar jaunumiem klajā nāk pašmāju mūziķis Sovvaļnīks
Mūziķis Sovvaļnīks klajā laidis teksta video dziesmai "Digitals katuoļs".
Dziesmas teksta autore ir dzejniece Marija Dzeisla, kuras dzeju Sovvaļnīks pirmo reizi izmanto savā daiļradē. Dziesma vēsta par pasaules vērtību izmaiņām. Teksta video veidotājs Dāvis Kots saka: “Dziesmas video centrā ir divi jaunieši, kuri cenšas iedarbināt vecu televizoru. Televizors kalpo kā metafora paaudzēs nodotajam kultūras mantojumam. Savukārt abu varoņu mijiedarbība ar to simbolizē mūsdienu paaudzes centienus izprast savu senču atstāto mantojumu. Viņi nojauš, kā televizoram vajadzētu darboties. Viņi izmēģina visu, lai televizoru atdzīvinātu, nepamanot pašu būtiskāko - televizors nav salūzis, tam vienkārši nav signāla. Videoklipa sižets uzdod jautājumu - vai kultūras mantojums patiešām ir zudis, vai arī mēs vienkārši vairs nezinām, kur un kā nolasīt "signālus"?
Sovvaļnīka ceturtais albums "Cārtumi" ("Rētas") iznāk 1. jūlijā, kas ir gan Ingara vārdadiena, gan arī datums, kurā iznāca pirmais Sovvaļnīka albums “Sūpluok” tālajā 2009. gadā.
Sovvaļnīks (īstajā vārdā Ingars Gusāns) ir latgaliešu mūziķis, kurš izdevis trīs albumus – “Sūpluok” (2009), “Bolts susātivs” (2010) i “Napaseitynuots” (2016), kuros dziesmas ir sacerētas ar pazīstamu latgaliešu dzejnieku (Antons Kūkojs, Anna Rancāne, Oskars Seiksts un citi) dzeju.
Albums “Cārtumi” ir ierakstīts ar Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” atbalstu. Projektu īsteno biedrība “Latgolys Producentu Grupa”. Albuma prezentācija un atskats uz mūziķa daiļradi notiks 2026. gada 25. septembrī Latgales vēstniecībā “Gors” koncertā “Sovvaļnīkam - 18”.