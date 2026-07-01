Mūžībā devies “Village People” solists Viktors Viliss - balss, kas padarīja “YMCA” par pasaules himnu
74 gadu vecumā mūžībā devies 70. gadu disko grupas “Village People” solists Viktors Viliss, paziņots grupas oficiālajā sociālo tīklu lapā.
Teksasā dzimušais mūziķis bija grupas galvenais vokālists un līdzautors tās lielākajiem hitiem, tostarp “YMCA”, “Go West” un “In The Navy”.
Grupa 70. gados kļuva par starptautiskām zvaigznēm, uzstājoties arhetipisku mačo tēlu kostīmos. Viliss grupā pārmaiņus iemiesoja policistu un jūras spēku virsnieku. Viņš pameta grupu 1980. gadā un vairākus gadus cīnījās juridiskā kaujā par autortiesībām uz dziesmām, kuras bija sarakstījis. Tomēr 2017. gadā viņš atgriezās grupā un 2025. gada janvārī izpildīja “YMCA” ASV prezidenta Donalda Trampa pirmsinaugurācijas mītiņā.
“Mēs ar dziļām skumjām paziņojam par Viktora Vilisa, grupas “Village People” solista, nāvi. Viktors aizgāja mūžībā pirmdien, 2026. gada 30. jūnijā, pēc īsas, bet agresīvas slimības. Lūdzam ievērot privātumu,” teikts grupas īsajā paziņojumā.
“Village People” grupa 70. gadu beigās piedzīvoja virkni hitu, taču pēc disko popularitātes krituma tā pamazām izjuka.
Viliss uzauga Sanfrancisko, kur sākumā dziedāja gospeļmūziku sava tēva — baptistu mācītāja — baznīcā, pirms pievērsās džezam un soulam. Viņa vidusskolas grupa “The Ballads” iesildīja “The Temptations”, un Viliss piedalījās ierakstu sesijās kopā ar Diziju Gilespiju un citiem mūziķiem. Pēc koledžas viņš ieguva lomu mūzikla “Hair” Lasvegasas iestudējumā, kas vēlāk viņam pavēra ceļu uz Brodvejas izrādēm “Two Gentlemen of Verona” un “The Wiz”.
Tieši “The Wiz” laikā viņš satika savu pirmo sievu — nākamo “The Cosby Show” zvaigzni Filīciju Rašādu. Vēlāk Viliss viņai palīdzēja sarakstīt un ierakstīt disko albumu “Josephine Disco”.
1977. gadā viņš satika franču producentu Žaku Morali, kurš nolīga Vilisu iedziedāt fona vokālus jaunam disko dziesmu kopumam, ko bija sarakstījis.
Četru dziesmu demo ar nosaukumu “The Village People” nodrošināja grupai ierakstu līgumu, un Morali aicināja Vilisu kļūt par tās solistu. Grupa devās koncertturnejās pa visu pasauli, taču pēc aiziešanas no tās 1979. gadā Viktoram bija grūti izkļūt no tās ēnas.
Grupa turpināja izdot albumus “Cruisin’” (1978), kurā bija iekļauta dziesma “YMCA”, un “Macho Man” — arī 1978. gadā —, kurā bija tituldziesma un “Key West”.
Pēc koncertalbuma “Live and Sleazy” grupa izdeva “Go West” (1979), kura tituldziesma kļuva par geju himnu un vēlāk tika pārveidota grupas “Pet Shop Boys” versijā. Albumā bija iekļautas arī dziesmas “In The Navy” un “I Wanna Shake Your Hand”.
1979. gadā Viliss pameta grupu – tieši laikā, kad sākās sagatavošanās “Village People” filmai “Can’t Stop The Music”. Tas izrādījās gudrs lēmums — filma cieta smagu finansiālu neveiksmi un galu galā veicināja grupas norietu.
Neraugoties uz to, Vilisam bija grūti distancēties no grupas teatrāli pārspīlētā tēla un panākt, lai viņu uztver nopietni kā solo mākslinieku. Viņa 1979. gada soloalbums “Solo Man” trīs desmitgades palika neizdots, līdz beidzot tika izdots 2015. gadā.
Mūziķis cieta arī no narkotiku atkarības. “Gadu gaitā es kļuvu ļoti nomākts un nolēmu vienkārši pazust no aprites. Tāpēc es pievērsos narkotikām,” viņš 2015. gadā sacīja “San Diego Union Tribune”. “Es pavadīju 80. un 90. gadus… nu, es diezgan smagi iegrimu narkotikās, jo biju vīlies tajā, kā viss bija izvērties, kļuvu neapmierināts, uz brīdi padevos un nolēmu, ka vairs nevēlos būt daļa no tā visa. No manis bija atņemts tik daudz, ka es vienkārši pievērsos narkotikām.”
Viņš sāka mainīt savu dzīvi 2006. gadā, kad pēc tiesas rīkojuma saņēma ārstēšanu atkarību problēmu dēļ un pabeidza trīs gadu pārbaudes laiku.
Aptuveni tajā pašā laikā viņš satika savu otro sievu — advokāti, kura palīdzēja viņam cīnīties autortiesību lietā pret uzņēmumiem “Can’t Stop Productions” un “Scorpio Music”, kuri kontrolēja “Village People” hitus.
2015. gadā federālā zvērināto tiesa nolēma, ka viņam ASV pienākas 50% īpašumtiesību uz 13 grupas dziesmām, tostarp “YMCA”, kas pavēra viņam ceļu atgriezties grupā 2017. gadā.
“YMCA” joprojām ir Vilisa lielākais hits — pēc iznākšanas 1978. gada oktobrī tas sasniedza pirmo vietu 17 valstīs un radīja dejas kustības, kas joprojām ir kāzu disko klasika visā pasaulē. 2020. gadā dziesma tika saglabāta nākamajām paaudzēm ASV Kongresa bibliotēkas Nacionālajā ierakstu reģistrā kā “kulturāli, vēsturiski vai estētiski nozīmīga” un iekļauta “Grammy” Slavas zālē.