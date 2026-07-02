"Kaut visi priesteri būtu tādi!" - jautra lietuviešu mācītāja deja internetā sajūsmina tūkstošus
Internetu burtiski "uzspridzinājis" video, kurā iemūžināta Lietuvas mācītāja Karoļa Petraviča deja. Priesteris Petravičs kalpo nelielā draudzē netālu no Palangas, un viņa jestrais svinību video sociālajos tīklos saņēmis tūkstošiem pozitīvu reakciju.
Vīdmanti ir neliels pagasts Kretingas rajonā Lietuvā, netālu no Palangas, taču tur dzīvo ļaudis, kuri prot gan uzturēt stipru ticību, gan saviesīgi atpūsties. Sociālajos tīklos virāls kļuvis video no Vīdmantu draudzes jaunākajām svinībām - Svētā Jāņa Kristītāja svētkiem.
Tajā redzams, kā draudzes mācītājs Karolis Petravičs laižas jautrā dejā, dzied un ar roku māj, aicinot pievienoties draudzes locekļus, kuri sēž pie klātiem svētku galdiem. Video burtiski izstaro omulību un svētku gaisotni.
Kamēr koris fonā izpildīja Lietuvas estrādes mūzikas leģendas Staša Povilaiša skaņdarbu "Ķiršu dārzi", priesteris Petravičs priecīgi griezās apkārt, aicinot visus dejot un dziedāt.
Vienaldzīgo nav - tūkstošiem cilvēku ir sajūsmā par šo video, skatās to, dalās savos profilos un komentē. Komentāru sadaļā mācītājs tiek apbērts ar komplimentiem.
"Ja visi priesteri būtu tādi, tad arī jaunieši interesētos par baznīcu. Superpriesteris," raksta kāds sekotājs.
"Mana cieņa šim mācītājam! Visi cilvēki viņam ir vienādi, tas ir brīnišķīgi," raksta cits.
"Šis ir lielisks mācītājs, viņam balss ir ļoti skaista," piebilst vēl kāds.
"Kas par enerģiju šim mācītājam," sajūsminās vēl kāds.