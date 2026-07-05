Atceries filmu “Armagedons”? Lūk, ko tās zvaigznes dara gandrīz 30 gadus vēlāk
“Armagedons” — zvaigžņotais trilleris par drosmīgu vīru grupu, kas izglābj Zemi no iespējamās iznīcības milzu asteroīda dēļ, šonedēļ atzīmē jau 28 gadus. Filma visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 550 miljonus ASV dolāru un uz visiem laikiem nostiprināja mūsu atmiņā “Aerosmith” dziesmu “I Don’t Wanna Miss a Thing”. Desmitgadēm vēlāk ir vērts atskatīties, ko šodien dara šī īstenā vasaras kino grāvēja spožais aktieru sastāvs.
Maikla Beja zinātniskās fantastikas un katastrofu filma “Armagedons” kļuva par vienu no spilgtākajiem 90. gadu Holivudas grāvējiem — ar milzīgu mērogu, specefektiem, emocionālu tēva un meitas līniju un ļoti dramatisku pasaules glābšanas sižetu. Filma pulcēja tādas zvaigznes kā Brūss Viliss, Bens Afleks, Līva Tailere, Billijs Bobs Torntons, Vils Patons, Stīvs Bušemi un Ouens Vilsons.
Filmas centrā ir katastrofas scenārijs: NASA atklāj, ka Zemei tuvojas milzīgs asteroīds, kura sadursme nozīmētu cilvēces bojāeju. Vienīgais plāns ir nosūtīt kosmosā urbēju komandu, kas uz asteroīda virsmas izurbtu caurumu un tajā ievietotu kodollādiņu, lai objektu sašķeltu pirms tas sasniedz Zemi. Misijas vadībā nonāk pieredzējušais naftas urbējs Harijs Stampers, kuru atveido Brūss Viliss. Viņš dodas bīstamajā uzdevumā kopā ar savu komandu, tostarp A. Dž. Frostu, kuru spēlē Bens Afleks — jaunekli, kurš ir iemīlējies Harija meitā Greisā, ko atveido Līva Tailere.
“Armagedons” kļuva par milzīgu komerciālu panākumu. Filma visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 553 miljonus ASV dolāru un bija pelnošākā filma pasaules kinoteātros 1998. gadā, apsteidzot tolaik tādas populāras filmas kā “Glābjot ierindnieku Raienu” un “Godzilla”.
Ļoti nozīmīga filmas popularitātes daļa bija arī tās skaņu celiņš — īpaši “Aerosmith” balāde “I Don’t Want to Miss a Thing”. Dziesma kļuva par vienu no ikoniskākajām 90. gadu kino balādēm, sasniedza pirmo vietu “Billboard Hot 100” un bija nominēta “Oskaram” kā labākā oriģināldziesma.
Lai gan kritiķi filmu nereti kritizēja par pārspīlētu dramatismu, zinātnisku neticamību un Maiklam Bejam raksturīgo skaļo vizuālo stilu, skatītāju vidū tā kļuva par īstu popkultūras fenomenu. Filma tika nominēta vairākām “Oskara” balvām, tostarp par vizuālajiem efektiem, skaņu un dziesmu.
Ieskatīsimies, ko filmas aktieri dara šodien.