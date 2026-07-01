Festivāla "Lampa" laikā būs norīkoti papildu vilcieni uz Cēsīm
Sarunu festivāla "Lampa" laikā, 10. un 11. jūlijā, uz Cēsīm kursēs papildu "Vivi" vilcieni. Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu uz festivālu un atpakaļ, tiks norīkots viens garāks vilciena sastāvs, kā arī vairāki papildu reisi, informēja uzņēmumā.
Papildu reisi uz Cēsīm un atpakaļ piestās visās maršruta pieturvietās. Vilciena stacija Cēsīs atrodas aptuveni 15 minūšu gājiena attālumā no pasākuma norises vietas - Cēsu pils parka.
Piektdien, 10. jūlijā, vilciens, kas no Rīgas uz Valgu atiet plkst. 9.30, kursēs ar pagarinātu sešu vagonu sastāvu. Savukārt papildu reiss piektdien, 10. jūlijā, no Cēsīm uz Rīgu aties plkst. 23.30.
Tikmēr sestdien, 11. jūlijā, kursēs divi papildu reisi. No Rīgas uz Cēsīm vilciens aties plkst. 8.58, bet no Cēsīm uz Rīgu ceļu sāks plkst. 23.55.
PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informāciju par papildu reisiem.
Festivāla "Lampa" šī gada galvenā tēma ir "Par ko nedrīkst nerunāt?" un par to tiks diskutēts uz daudzajām skatuvēm, kas atradīsies Cēsu pils parkā, blakus esošajā Maija parkā un Pils laukumā.