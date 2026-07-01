1000 viesu un ūdenszīmes uz ielūgumiem: kas zināms par Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija iespējamajām kāzām jau šonedēļ
Popzvaigzne Teilore Svifta un Kanzassitijas “Chiefs” spēlētājs Treviss Kelsijs gatavojas rīkot gada kāzas. Tuvojoties lielajam notikumam, parādījušies jauni ziņojumi, baumas un sazvērestības teorijas. Kas zināms līdz šim?
Svifta un Kelsijs neko par savām kāzām nav apstiprinājuši, taču fanu teorijas sāka izplatīties drīz pēc tam, kad pāris 2025. gada augustā kopīgā “Instagram” ierakstā paziņoja par saderināšanos.
Svifta un Kelsijs pirmo reizi izraisīja baumas par attiecībām 2023. gadā, kad Kanzassitijas “Chiefs” komandas spēlētājs atklāja, ka neveiksmīgi mēģinājis popzvaigznei pasniegt draudzības rokassprādzi viņas “Eras Tour” koncertā Kanzassitijā. Vēlāk pāris apstiprināja savas attiecības, kad Svifta sāka apmeklēt “Chiefs” spēles un atbalstīt Kelsiju no tribīnēm.
Šobrīd tiek baumots, ka Teilore Svifta un Treviss Kelsijs varētu apprecēties 3. jūlijā. “The New York Times” publicēja rakstu, kurā norādīts, ka iesniegts atļaujas pieteikums slēgt ielas pie “Madison Square Garden” no 2. līdz 4. jūlijam.
Izdevums arī ziņoja, ka Kelsija Kanzassitijas “Chiefs” komandas biedri ap 3. jūliju rezervējuši viesnīcas numurus “Marriott Marquis” Taimskvērā. Tiek ziņots, ka “Winick Productions” arī iesniegusi pieteikumu Ņujorkas Ielu pasākumu atļauju birojam, lai pie MSG uzstādītu telti vai nojumi.
Tāpat ziņots, ka Sviftas privātā lidmašīna nolaidusies Ņujorkas apkārtnē. Tajā pašā otrdienā tika publicēta fotogrāfija, kurā Kelsijs redzams vienatnē skrienam Ņujorkā — tajā pašā dienā, kad Sviftas lidmašīna, kā ziņots, nolaidusies Ņūdžersijā.
Kāds avots šonedēļ pastāstīja, ka kāzu ielūgumi sākti izsūtīt jau pavasarī, taču norises vieta tajos nav atklāta. “Tajos vienkārši norādīta Ņujorka kā norises vieta un 3. jūlijs kā datums,” atklāja avots.
Sviftas un Kelsija kāzu viesu saraksts nav oficiāli apstiprināts, taču par to, kuri saņēmuši kāroto ielūgumu, klīst daudzi ziņojumi.
Kāzās gaidāmi aptuveni 1000 viesu, un daudzi no zvaigžņu viesiem Ņujorkas policijas departamenta aprakstā tiekot dēvēti par “augsta profila” un “VIP” personām. Aptuveni 100 cilvēku esot uzaicināti uz mēģinājuma vakariņām, kas arī notiks “Garden” telpās vakarā pirms lielās dienas.
Eds Šīrans, Sanfrancisko “49ers” spēlētājs Džordžs Kitls, Džeisons un Kailija Kelsiji, Suki Voterhausa un Greiems Nortons visi ir publiski izteikušies par dalību svinībās. Vienlaikus tiek ziņots, ka Keita Midltone un princis Viljams kāzas neapmeklēs.
Tāpat ziņots, ka aktieris Mailss Tellers un viņa sieva Kelija Sperija ielūgumu nav saņēmuši pēc nesaskaņām ar Sviftu. Izdevums arī vēstīja, ka ielūgumu nav saņēmusi arī Sviftas kādreizējā tuva draudzene, modele Kārlija Klosa.
Tiek baumots, ka Sviftas tuvāko draudzeņu loks — Selēna Gomesa, Džidži Hadida un Zoja Kravica — varētu veidot viņas līgavas māsu komandu. Hadida un Gomesa ir vienīgās divas sievietes, kuru dalība Sviftas līgavas māsu vidū esot apstiprināta.
Sanfrancisko “49ers” spēlētājs Džordžs Kitls dalījās ar interesantu detaļu par gaidāmajām kāzām, apmeklējot “Tight Ends & Friends” koncertu. Sarunā ar “ExtraTV” NFL spēlētājs apstiprināja, ka apmeklēs kāzas, un atklāja, ka viņam teikts nenest dāvanu. “Viņi teica — pilnīgi nekādu dāvanu. Bet es domāju, ka Trevisam kaut kāda iemesla dēļ ļoti patīk senas monētas, tāpēc varbūt nopirkšu viņam kādu senu monētu,” sacīja Kitls.
Kelsijs un Svifta spēruši krasus soļus, lai pasargātu savu kāzu detaļas no nonākšanas publiskajā telpā. Izdevums vēstīja, ka visi pāra kāzu ielūgumi individuāli marķēti ar viesu iniciāļiem kā ūdenszīmi, lai gadījumā, ja ielūguma attēls parādītos internetā, viņi zinātu, kurš to nopludinājis.
Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani par gaidāmajām kāzām izteicās preses konferencē par karstuma vilni, kas skāris ASV austrumu piekrasti, sakot: “Mans ieteikums visiem ņujorkiešiem ir palikt iekštelpās un vēsumā. Un, ja gadījumā jūs precaties “Madison Square Garden”, tad jūs būsiet iekštelpās un būsiet vēsumā.”