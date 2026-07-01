Princese Diāna. Foto retrospekcija
Princese Diāna. Foto retrospekcija.
Slavenības
Šodien 10:00
Princese Diāna būtu svinējusi 65. dzimšanas dienu: seši mirkļi, kuros viņas spožums sastapās ar drosmi
Šodien, 1. jūlijā, princesei Diānai būtu apritējuši 65 gadi. Pasaule joprojām atceras mūžībā aizgājušo Velsas princesi. Viņas dēli, princis Viljams un princis Harijs, viņu joprojām dziļi sēro, taču Diānas zaudējumu izjūt arī miljoniem cilvēku, kuriem šķita, ka viņi pazina “tautas princesi”.
Daļa viņas valdzinājuma slēpās tajā, ka viņai patiesi rūpēja apkārtējie; viņa bija uzticīga filantrope, kura no visas sirds nodevās daudzajiem mērķiem un labdarības lietām, kas viņai bija tuvas.
Pieminot princesi Diānu, lūk, seši neaizmirstamākie mirkļi: