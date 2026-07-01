Bērnībā.

Princese Diāna. Foto retrospekcija

Princese Diāna. Foto retrospekcija.

Slavenības

Princese Diāna būtu svinējusi 65. dzimšanas dienu: seši mirkļi, kuros viņas spožums sastapās ar drosmi

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Šodien, 1. jūlijā, princesei Diānai būtu apritējuši 65 gadi. Pasaule joprojām atceras mūžībā aizgājušo Velsas princesi. Viņas dēli, princis Viljams un princis Harijs, viņu joprojām dziļi sēro, taču Diānas zaudējumu izjūt arī miljoniem cilvēku, kuriem šķita, ka viņi pazina “tautas princesi”.

Princese Diāna būtu svinējusi 65. dzimšanas dienu:...

Daļa viņas valdzinājuma slēpās tajā, ka viņai patiesi rūpēja apkārtējie; viņa bija uzticīga filantrope, kura no visas sirds nodevās daudzajiem mērķiem un labdarības lietām, kas viņai bija tuvas.

Pieminot princesi Diānu, lūk, seši neaizmirstamākie mirkļi:

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