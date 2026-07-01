Māksliniece Gundega Dūduma aicina uz personālizstādi "JOY" Benjamiņu namā
Nākamajā nedēļā, 8. un 9. jūlijā, vēsturiskajā Benjamiņu namā Rīgā būs skatāma mākslinieces Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā apkopota pēdējo divu gadu laikā tapušo darbu izlase.
Izstāde ir stāsts par prieku kā vienu no cilvēka būtiskākajām iekšējām vērtībām - spēju novērtēt to, kas nav izmērāms vai taustāms, bet kas piešķir dzīvei dziļumu, jēgu un piepildījumu. “JOY” atklāj mākslinieces pārdomas par spēku, gaismu, iedvesmu, mīlestību, humora izjūtu un iekšējo brīvību. Izstādē eksponētie darbi aicina apstāties un pievērst uzmanību tam, kas dzīvē ir patiesi nozīmīgs.
Pēdējā gada darbos atkal sastopama raksturīgā melnā ogle, biezi eļļas krāsas triepieni, Baltijas dzintars, īstas pērles un kristāla pērlītes. Šie materiāli kļuvuši par neatņemamu mākslinieces vizuālās valodas daļu. Ogles raupjā faktūra kontrastē ar dzintara un pērļu gaismas spēli, radot dialogu starp spēku un sievišķīgu trauslumu. Katrs materiāls gleznās nes savu simbolisko nozīmi, kopā veidojot daudzslāņainu stāstu par cilvēka emocijām un dabas spēku.
8. jūlijā no pulksten 19 līdz 21 izstāde būs atvērta plašākam apmeklētāju lokam Benjamiņu nama dārzā. Nākamajā dienā, 9. jūlijā, izstāde būs apskatāma no pulksten 12 līdz 23 Benjamiņu nama otrajā stāvā. Pēc izstādes noslēguma Gundegas Dūdumas darbi turpinās būt pieejami skatītājiem arī citviet Rīgā - gleznas tiks eksponētas klīnikā "Adenta" Ganību dambī 4 un "Dr. Federa centrā" Skanstes ielā 25, ļaujot mākslai kļūt par daļu no ikdienas vides un satikt savus skatītājus ārpus tradicionālajām izstāžu telpām.