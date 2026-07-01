Kara Delaviņja komentē runas par dēku ar Džonija Depa šķirto sievu Amberu Hērdu
Modele Kara Delaviņja pirmo reizi komentējusi gadiem ilgi klīstošās runas par to, ka viņai bijis romāns ar Amberu Hērdu, kad aktrise vēl bija precējusies ar Džoniju Depu. Vienlaikus viņa uzsvērusi, ka notikumu gaita patiesībā bijusi citāda, nekā savulaik apgalvoja Deps.
29. jūnijā publicētā podkāsta “Louis Theroux Podcast” epizodē Kara Delaviņja skaidroja, ka Depa aizdomas vairāk balstījušās pārmērīgā greizsirdībā, nevis reālos faktos. “Manuprāt, greizsirdība bija viņu pilnībā pārņēmusi,” viņa sacīja. “Tolaik starp mums nekas nenotika.” Delaviņja pastāstīja, ka aizdomas radušās vēl 2013. gadā, kad viņa kopā ar Hērdu filmējās kinolentē “London Fields”. Tajā nelielā epizodiskā lomā bija redzams arī Džonijs Deps.
Ambera Hērda un Kara Delaviņja laiku lokos
Deps un Hērda sāka satikties 2011. gadā un 2014. gadā apprecējās. Pēc laulībā pavadītiem 15 mēnešiem pāris ar skaļu skandālu attiecības izbeidza. Oficiāli laulība tika šķirta gadu vēlāk.
Delaviņja uzsvēra, ka abu romantiskās attiecības izveidojās tikai pēc Hērdas un Depa šķiršanās. “Tas notika vēlāk – pēc viņu šķiršanās,” viņa paskaidroja. “Mēs ar Amberu ilgu laiku bijām ļoti tuvas, un, kad viņa piedzīvoja sarežģīto šķiršanās procesu, mūsu draudzība pārauga romantiskās jūtās.”
Džonijs Deps un Ambera Hērda, apmeklējot filmas „The Rum Diary” reklāmas pasākumus
Vienlaikus Delaviņja neslēpa, ka tolaik Hērdai bija attiecības ne tikai ar viņu. Modele atgādināja, ka aktrise periodiski satikās arī ar miljardieri Īlonu Masku. Šīs attiecības periodiski izira un tika atjaunotas no 2016. līdz 2018. gadam. “Viņas dzīvē tolaik bija arī citi cilvēki,” piebilda Kara Delaviņja.
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