Andželina Džolija sniedz retu komentāru par savu randiņu dzīvi pēc šķiršanās no Breda Pita
Kopš skaļās šķiršanās no Breda Pita 2016. gadā Andželinas Džolijas privātā dzīve bijusi apvīta ar neskaitāmām baumām un minējumiem. Lai gan aktrise līdz šim izvēlējusies klusēt, tagad viņa pirmo reizi atklāti pastāstījusi par to, kas jauns viņas mīlas dzīvē.
Holivudas aktrise Andželina Džolija, kuru nereti dēvē par vienu no pasaules skaistākajām sievietēm, atklāja, ka nav satikusies ne ar vienu kopš 2016. gada, kad izjuka viņas un Breda Pita attiecības.
"Godīgi sakot, kopš šķiršanās, kas notika pirms desmit gadiem, neesmu gājusi uz randiņiem," intervijā “Yahoo Entertainment” sacīja Džolija. "Šķiet, ka šī dzīves joma vairs nav manā prioritāšu sarakstā, jo visu uzmanību veltu saviem bērniem un ģimenei."
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Andželina Džolija un Breds Pits bija kopā vairāk nekā desmit gadus. Viņu attiecības sākās pēc kopīgas filmēšanās 2005. gada kinolentē “Smita kungs un kundze” (“Mr. & Mrs. Smith”). Tolaik plaši izskanēja runas, ka tieši Džolijas dēļ izjuka Pita laulība ar aktrisi Dženiferu Anistoni. Pats aktieris to vienmēr ir strikti noliedzis, norādot, ka jaunas romantiskās attiecības uzsācis tad, kad laulība jau bija izirusi.
Slavenais pāris, kurš fanu aprindās iemantoja iesauku “Brandželina”, apprecējās 2014. gadā, taču jau pēc diviem gadiem paziņoja par attiecību beigām. Laulības šķiršana izvērtās ilga un sarežģīta, abām pusēm nespējot rast kopīgu valodu.
62 gadus vecais Breds Pits jau četrus gadus ir attiecībās ar 33 gadus veco rotu dizaineri Inesi de Ramonu.
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Pirms laulības ar Pitu Džolija bija precējusies ar aktieriem Džoniju Lī Milleru un Billiju Bobu Torntonu.
“Oskara” laureāte reti komentē savu privāto dzīvi, tomēr pēdējā laikā, reklamējot filmu “Modes aizkulises” (“Couture”), viņa intervijās ļāvusi ieskatīties arī savā personīgajā pasaulē.
Andželina Džolija un Breds Pits
Andželina Džolija un Breds Pits
Intervijā žurnālam “Variety” šā gada jūnijā aktrise atzina, ka pēc šķiršanās bija zaudējusi cīņas sparu un ticību sev, taču tagad soli pa solim atgūst līdzsvaru. Viņa uzsver, ka tieši bērni palīdzējuši atkal sajust sevi tādu, kāda bijusi agrāk. “Kādu laiku jutos salauzta un pazaudējusi daļu no sevis. Taču tagad tas viss pamazām atgriežas, un lielā mērā tas ir manu bērnu nopelns. Viņi jau ir pieauguši un mudina mani atkal dzīvot pilnvērtīgi,” viņa norādīja.
Džolijai un Pitam ir seši bērni – Medokss (24), Pakss (22), Zahara (21), Šilo (20), dvīņi Nokss un Vivjena (17). Vairāki no viņiem publiski norobežojušies no tēva, svītrojot "Pitu" no sava dubultuzvārda.
“Mani bērni gandrīz visi jau ir pilngadīgi. Viņi vēlas, lai es ceļoju, izbaudu dzīvi un vairāk laika veltu sev,” intervijā izdevumam “Variety” pastāstīja aktrise. “Viņi mani pazīst labāk nekā jebkurš cits, un joprojām mani mīl. Tas pasaka ļoti daudz.”
Šie izteikumi izskanēja neilgi pēc tam, kad kļuva zināms – viņas vecākais dēls Medokss tiesā iesniedzis lūgumu turpmāk izmantot tikai uzvārdu Džolijs.
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Līdzīgas pārdomas aktrise pauda arī intervijā ar “Yahoo Entertainment” reportieri, stāstot, ka tieši bērni viņai palīdz no jauna atrast sevi. “Tagad, kad manas meitas ir pieaugušas, mēs sarunājamies kā sieviete ar sievieti. Skatoties uz viņām, arvien skaidrāk saprotu, ko gribu viņām novēlēt un ko nekad nevēlētos, lai viņas pazaudē. Tas man liek aizdomāties arī par to, ko pati, iespējams dzīves gaitā esmu pazaudējusi,” atzina Džolija. “Dzīve mainās, taču pavisam citādi, nekā biju iedomājusies. Nav sajūtas, ka 51 gada vecumā man būtu jāsāk domāt par novecošanu. Gluži pretēji – man šķiet, ka ir pienācis laiks atkal pa īstam dzīvot un justies brīvai. Lai gan dzīve mani savā ziņā ir nedaudz salauzusi. Bērni vēlas redzēt mani ne tikai mammas lomā. Tagad man atkal ir iespēja būt tai sievietei, kāda biju agrāk, nevis tikai mammai."