FOTO! Apprecējusies "pasaulē skaistākā meitenīte"
Franču modele Tailena Blondo, kuru žurnāls “Vogue” bērnībā nodēvēja par "skaistāko meiteni pasaulē", apprecējusies greznā ceremonija Parīzē. Viņas izraudzītais ir franču dīdžejs Bens Atāls. Pāris laulības ostā iestūrēja vien trīs mēnešus pēc saderināšanās.
Skaistā modele Tailena Blondo (25) kāzu dienā bija ģērbusies elegantā zīda kleitā ar krēmkrāsas apmetni. Viņas mati bija savīti glītā mezglā, bet rokās līgava turēja baltu liliju pušķi. Jaunlaulātie uz ceremoniju ieradās ar klasisku “Porsche 356 Speedster” automašīnu, kur viņus sagaidīja ģimene un draugi.
Tailenas Blondo kāzas ar Benu Atālu
Par saderināšanos Tailena paziņoja pirms trim mēnešiem, kad 29 gadus vecais Bens viņu bildināja Grieķijā. Sociālajos tīklos modele dalījās ar fotogrāfijām no gleznainās piejūras vietas, kuru mīļotais bija izvēlējies bildinājumam. Franču modele parādīja arī savu saderināšanās gredzenu – iespaidīgu briljantu masīvā zelta ietvarā – un pie fotogrāfijām rakstīja: "Es teicu 'jā' savam labākajam draugam. Uz mūžu kopā!"
Tailena kļuva par interneta sensāciju jau sešu gadu vecumā, kad viņas zilās acis un garie gaišie mati lika pasaulei šo bērnu nodēvēt par "skaistāko meitenīti pasaulē". Jau četru gadu vecumā bijušā futbolista Patrika Blondo un modes dizaineres Veronikas Lubrī meita pirmo reizi izgāja uz mēles Žana Pola Gotjē skatē, tā nonākot sabiedrības uzmanības centrā.
Taču 2010. gadā, kad Tailena bija deviņus gadus veca, viņa nonāca skaļa skandāla epicentrā pēc fotosesijas žurnālam “Vogue Enfants”. Attēlos viņa bija redzama augstpapēžu kurpēs, mini svārkos un ar bagātīgu grimu, kas izraisīja plašu sašutumu. Fotosesija izprovocēja pretrunīgu reakciju, jo bērns tajā bija attēlots pieaugušai sievietei raksturīgā tēlā, kas izpelnījās nosodījumu visā pasaulē. Savukārt Tailenas māte intervijā kādam Francijas laikrakstam toreiz sacīja: "Vienīgais, kas mani šajās fotogrāfijās šokē, ir kaklarota, ko viņa nēsā. Tās vērtība ir trīs miljoni eiro."
Neraugoties uz kritiku, Tailena turpināja veiksmīgu modeles karjeru. Trīspadsmit gadu vecumā viņas attēls rotāja žurnāla “Jalouse” vāku, un izdevums meiteni nodēvēja par "virtuozu modeli".
Pēc līguma noslēgšanas ar aģentūru “IMG Models” viņa 2015. gadā pievērsās arī aktiermākslai, iegūstot Gabrielas lomu filmā “Belle and Sebastian: The Adventure Continues”.
Tailenas romantiskās attiecības ar franču dīdžeju Benu Atālu aizsākās 2020. gadā – gadu pēc modeles šķiršanās no cita franču dīdžeja Milāna Meritē.
Par skaistāko meitenīti pasaulē dēvētā Tailena Blondo
Par skaistāko meitenīti pasaulē dēvētā Tailena Blondo.