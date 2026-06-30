Dons klausītājiem nodod jaunu albumu un dziesmu “Sirdsbalss”
Mūziķis Dons izdod ilgi gaidīto studijas albumu “Tuvums” (I daļa), kas ir līdz šim personiskākais ieraksts viņa daiļradē. Līdz ar albuma iznākšanu pie klausītājiem nonāk arī tā pavadošais singls “Sirdsbalss”. Albums tapis vairāku mēnešu garumā Latvijā, Vācijā un Anglijā, sadarbojoties ar producentiem un autoriem DJ Rudd, Kristoferu Harisu (Kristofer Harris), Kim W un Chris Noah.
“Šis albums man ir ļoti personisks, katrā dziesmā ir sajūtas un stāsti, kuri prasījuši laiku, lai atrastu savu īsto skanējumu. Šobrīd ir gandarījums šo ceļa posmu noslēgt un nodot klausītājiem, taču stāsts turpinās, un šobrīd jau top albuma otrā daļa,” stāsta Dons.
Par albuma pavadošo singlu izvēlēta dziesma “Sirdsbalss”. “Man šķiet, ka sirdsbalss ar mums runā nepārtraukti. Jautājums ir tikai viens, vai izvēlamies tajā ieklausīties vai nē,” par dziesmu stāsta Dons. Dziesmai tapusi arī liriku video versija Aleksandra Okonova režijā.
Līdz ar jaunā albuma iznākšanu arvien intensīvāk rit gatavošanās Dona lielkoncertam "Tuvums", kas 15. augustā notiks Daugavas stadionā. Līdz koncertam atlicis nedaudz vairāk par mēnesi, un visa komanda šobrīd pilnā sparā strādā, lai radītu īpašu, emocionālu un līdz šim vērienīgāko Dona koncertpieredzi.
"Katrs koncerts ir īpašs, taču šim gatavojamies ar pavisam citām sajūtām. Tajā satiksies gan jaunās albuma “Tuvums” dziesmas, gan skaņdarbi, kas klausītājiem kļuvuši tuvi gadu gaitā. Vēlos, lai šis vakars kļūst par īstu satikšanos ar klausītājiem un kopīgu emociju piedzīvojumu, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc koncerta. Gatavojam arī vairākus muzikālus pārsteigumus," stāsta Dons. Koncertā līdzās Donam uz skatuves kāps arī īpašie viesi, bet vakaru atklās viena no spilgtākajām pašmāju grupām "Kaut Kaili".