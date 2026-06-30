Atklāts šausmu filmas "Aplis" zvaigznes Deivijas Čeisas nāves iemesls
Bijusī bērnu zvaigzne Deivija Čeisa, kuru daudzi atceras pēc lomām filmā “Aplis” un Lilo balss animācijas filmā “Lilo & Stičs”, pēdējos dzīves gadus pavadīja tālu no Holivudas spožuma. Tagad publiskots medicīniskais ziņojums, kas atklāj viņas nāves cēloni un izgaismo arī smagos apstākļus, ar kuriem aktrise cīnījās pirms nāves.
Jau vēstīts, ka Čeisa mira 35 gadu vecumā 16. jūnijā. Losandželosas tiesu medicīnas eksperta ziņojumā kā viņas nāves cēlonis norādīts AIDS, kā arī citi būtiski veselības stāvokļi, tostarp hroniska vairāku psihoaktīvo vielu lietošana.
Klivlendas klīnika šo terminu definē kā “vairāk nekā vienas vielas lietošanu pēc noteikta lietošanas modeļa, kas ietekmē cilvēka veselību un dzīves kvalitāti”.
Medicīniskajā ziņojumā norādīts, ka Čeisa mirusi slimnīcā un viņas nāve klasificēta kā dabiska.
Par viņas nāvi paziņoja aktrises draugs Rojs Ernandess, kurš bija izveidojis “GoFundMe” ziedojumu lapu saslimušajai Čeisai. Ernandess rakstīja, ka nesen “Deivijai tika diagnosticēts meningīts un vairākas nopietnas asins infekcijas. Viņas stāvoklis ir kļuvis kritisks, un ārsti man ir teikuši, ka viņai, iespējams, nav atlicis daudz laika.”
Deivija Elizabete Čeisa dzimusi 1990. gada 24. jūlijā Lasvegasā un uzaugusi Olbani, Oregonas štatā. Aktrises karjeru viņa sāka jau bērnībā — septiņu gadu vecumā filmējās reklāmās un uzstājās uz skatuves. Astoņu gadu vecumā viņa sāka parādīties tādos seriālos kā “Sabrina, the Teenage Witch”, “Charmed”, “The Practice” un “ER”. 2001. gadā viņa tika izvēlēta Samantas Darko lomai Ričarda Kellija kulta filmā “Donnie Darko”, kurā galveno lomu atveidoja Džeiks Džilenhols.
Viņa ierunāja Čihiro Ogino 2001. gada “Studio Ghibli” filmas “Spirited Away” angļu dublāžā, taču viņas izrāviens un viena no pirmajām spilgtākajām lomām pienāca 2002. gadā, kad viņa ierunāja vienu no galvenajām varonēm Disneja filmā “Lilo & Stičs”.
Tāpat 2002. gadā Čeisa piedalījās Gora Verbinska šausmu hitā “Aplis”. Atveidojot Samaru Morganu — garu matu meiteni baltā kleitā ar nāvējošām pārdabiskām spējām —, Čeisa tikai 12 gadu vecumā kļuva par filmas spokaino seju un tās atpazīstamāko tēlu. 2003. gada MTV Movie Awards ceremonijā viņa tika atzīta par labāko ļaundari.
No 2006. līdz 2011. gadam Čeisai bija atkārtota loma HBO seriālā “Big Love”, kur viņa atveidoja jauno sociopāti Rondu Volmeri. 2009. gadā Čeisa atkārtoti atgriezās Samantas Darko lomā filmas “Donnie Darko” turpinājumā “S. Darko”.
Pēc dalības Tomasa Dekera 2016. gada šausmu filmā “Jack Goes Home” Čeisa lielākoties aizgāja no aktiermākslas.