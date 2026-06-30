Baiba Sipeniece ar vīru nosvin laulības 20. jubileju un parāda, ka viņai der kāzu kleita!
17. jūnijā apritēja 20 gadi kopš dienas, kad Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā laulību gredzenus mija TV personība un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare un uzņēmējs Gatis Gavars. Par godu jubilejai Baiba savos sociālajos tīklos dalījās ar aizkustinošu video, kurā apkopoti mirkļi no abu kāzu dienas.
“Bijām mēs, mūsu lieliskie liecinieki – Kristīne Zadovska un Andris Keišs –, mācītājs un, šķiet, arī baznīcas kopēja, jo cauri ērģeļu skaņām ik pa brīdim ļoti pārliecinoši skanēja spainis. Romantika ar nelielu sadzīvisku piesitienu. Un tomēr – cauri visam mēs teicām savu “jā”, ieliekot tajā daudz vairāk, nekā tobrīd spējām aptvert. Arī visu to, ko dzīve vēl tikai gatavojās mums uzdāvināt un uzdot.
Valters Krauze un mana draudzene Ingrīda Sīpola pārņēma stafeti no Andra un Kristīnes (Keišam vakarā bija izrāde), un sākām svinēt no sirds! Izrādījās, ka kāzu pavāre bija sapratusi, ka kūka nav viņas līmenis (viņa vairāk pa sāļo galu), tālab Keišs pēc izrādes apbraukāja Rīgas kūku bodes un ar veselām četrām ieradās uz kūkas ēdamo laiku!
Divdesmit gadu laikā kāzu foto mode ir mainījusies līdz nepazīšanai (ticiet man uz vārda!), bet, paskatoties uz šīm bildēm, gribas teikt – kāzas tomēr ir vērts rīkot. Ne jau perfekto pozu vai modernāko filtru dēļ, bet tāpēc, ka pēc divdesmit gadiem vari pasmaidīt – mēs toreiz zinājām, ka kāzas rīkot ir labi, apaudzēt sevi ar labiem cilvēkiem arī vajag, un Dievs to zin’, kā ies, bet līdz šim ir bijis ļoti cienījami. Ek, ka varētu vēl tā! Jācer, ka būs!”