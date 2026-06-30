Jānis Jurkāns atgriežas uz dzīvi Latvijā
Pēc piecu gadu prombūtnes, ko kādreizējais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns pavadīja Spānijā, viņš ir atgriezies mājās, Latvijā, uz palikšanu. Par to ļoti priecājas viņa sieva, pasniedzēja un grāmatu autore Linda Apse.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Jurkāns Latvijā atgriezās neilgi pirms Jāņu dienas. Lai gan viņa sieva Linda smejot teica, ka labprātāk skatītos "Skroderdienas" un ēstu rabarberu drumstalkūku ar "Molberta" saldējumu, tomēr šie svētki ir Jāņa, tāpēc viņa pakļāvusies visām vīra vēlmēm. “Mēs devāmies pie Jāņa bērnības drauga Jūlija Krūmiņa. Tur bija liels jampadracis, turklāt Jānim bija interesanti satikties ar draugiem, ar kuriem nav ticies tieši piecus gadus, kamēr dzīvoja Spānijā,” stāsta Jurkāna sieva.
Vaicāts par sajūtām, atkal esot Latvijā, Jurkāns žurnālam "Kas Jauns" saka: “Pēc pieciem gadiem tu atgriezies mājās, paņem grāmatu, ko zināji no galvas, sāc lasīt un saproti, ka nodaļas ir citādas. Grāmatas varoņi ir novecojuši, daudzu vispār vairs nav, tomēr viss stāsts ir nešaubīgi tavs. Tavs, bet jau cits. Visapkārt runā tavā valodā, parks pēc lietus smaržo citādi, un tu saproti dzimtenes sakņu maģisko pievilcību. Draugi jautā, kā tas ir – pēc daudziem gadiem atgriezties mājās? Un mana godīga atbilde ir – es joprojām mēģinu saprast sevi. Visus Spānijas jaukumus kompensē tas, ka neesi vairs viens, tev blakus ikdienā ir mīļš cilvēks, kas gaida. Atgriešanās mājās nav tikai pārcelšanās. Tā ir kā apļa noslēgšanās. Cilvēks atgriežas tur, kur reiz sākās viņa stāsts, līdzi nesot visu, ko pa ceļam ir iemācījies.”
Kad pirms pieciem gadiem politiķis Jānis Jurkāns pārdeva īpašumu Liepupes pagastā un veselības uzlabošanas dēļ pārcēlās uz saulaino Spāniju, viņa sieva Linda atbalstīja mīļotā vīrieša izvēli, bet skaidri zināja, ka pati paliks Latvijā un pie vīra brauks ciemos. Pāris ļoti prasmīgi visus šos gadus uzturēja attāluma attiecības. Lielākoties uz Spāniju pie vīra devās Linda, bet Jānis šo piecu gadu laikā uz Latviju bija atlidojis dažas reizes.