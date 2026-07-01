Dzīve ar Džordžu Klūniju nav tāda, kā visi domā. Amala pārsteidz ar negaidītu atklāsmi par grūtībām laulībā
Cilvēktiesību advokāte Amala Klūnija atklāj, kas viņai bijis lielākais izaicinājums, apprecoties ar Holivudas aktieri Džordžu Klūniju, un tas izrādās negaidīti sarežģīts.
Lai gan laulība ar vienu no Holivudas lielākajām zvaigznēm daudziem šķistu sapņa piepildījums, Amalai Klūnijai tā nesusi arī negaidītu pielāgošanās posmu.
Uzstājoties “Cartier Dialogues” pasākumā Bangkokā, pazīstamā cilvēktiesību advokāte atzina, ka viņas dzīve būtiski mainījusies pēc kāzām ar Džordžu Klūniju 2014. gadā.
Džordžs un Amala Klūniji filmas "The Boys in the Boat" pirmizrādes vakarā Losandželosā
“Man bija vieglāk, kad pati varēju izlemt, cik lielā mērā esmu publiski redzama,” viņa sacīja. “Pēc kāzām sākās pilnīgi jauns posms, pie kura nācās pierast.” Apprecoties ar Holivudas superzvaigzni, arī Amalas dzīve automātiski kļuva publiska, pēkšņi katram viņas solim sāka sekot līdzi miljoni. Kad advokāte vēl nebija precējusies, viņa spēja stingri nodalīt darbu un privāto dzīvi. “Man bija darba dzīve un privātā dzīve, un tās varēja būt ļoti atšķirīgas,” viņa paskaidroja. “Es varēju tās nejaukt… bet tad es apprecējos, un daudz kas mainījās.” Viņai nācās rūpīgi piedomāt pie visparastākajām ikdienas izvēlēm, jo raizējās, ka ikviena publiska iziešana varētu atstāt iespaidu uz viņas reputāciju profesionālajā vidē, pildot advokātes pienākumus tiesā. Sākumā viņa ļoti raizējusies. “Man bija sajūta, ka, piemēram, nevaru vilkt šo kleitu jeb darīt to vai šo, jo pirmdien man jāstājas tiesneša priekšā,” atceras populārā cilvēktiesību advokāte.
Viens no slavenākajiem pāriem pasaulē - Džordžs un Amala Klūniji
Taču šī attieksme ar laiku mainījusies. “Beigu beigās es sapratu, ka tam nav tik izšķiroša nozīme. Daudz svarīgāk ir dzīvot pašai savu dzīvi. Ja tu labi dari savu darbu, tas tāpat atspoguļosies.”
Pāris ir radis lielisku līdzsvaru. Sarkanā paklāja pasākumi mijas ar mierpilnu ikdienu, ko Klūniju ģimene pavada savā lauku īpašumā Francijā, audzinot dvīņus Ellu un Aleksandru.
Amala Klūnija ar dvīņiem
Džordža Klūnija sieva Amala Klūnija ar gadu vecajiem dvīņiem: meitu Ellu un dēlu Aleksandru.
Džordžs iepriekš ir teicis, ka pārcelšanās no pilsētas kņadas uz klusu un dabai pietuvinātu vidi palīdz viņa bērniem izdzīvot normālu bērnību. Viņi ir tālu no Holivudas spozmes un visur sekojošajiem paparaci.