Dua Lipa jau sešus gadus nespēj ievākties greznajā Londonas mājoklī, jo trīs miljonus vērtie remontdarbi rit gliemeža gaitā
Pirms sešiem gadiem dziedātāja Dua Lipa iegādājās Londonā mājokli par 6,75 miljoniem mārciņu (ap astoņiem miljoniem eiro), bet joprojām nevar tajā ievākties. Vērienīgie remonta darbi norit ļoti lēni.
Dziedātājas plāni izbūvēt plašu pazemes kompleksu ar peldbaseinu, mūzikas studiju un kinozāli joprojām nav pabeigti. Darbi ieilguši, tiek prognozēts, ka tie turpināsies līdz 2027. gada jūlijam.
Tāpēc viņai nāksies vēl pagaidīt, līdz kopā ar vīru, 36 gadus veco aktieri Kalumu Tērneru, varēs ievākties jaunajā mājoklī. Pēc greznajām kāzām Sicīlijā un Itālijā pavadītā medusmēneša pāris apmeties īrētā mājvietā netālu no personīgā īpašuma, kur norisinās remonta darbi.
Dua Lipa un Kalums Tērners kāzas svin Sicīlijā vairāku dienu garumā
Dziedātāja īpašumu iegādājās 2020. gadā, bet pirmie remonta darbu plāni apstiprināšanai tika iesniegti 2021. gadā, savukārt būvniecība reāli sākās tikai 2024. gadā, kad bija saņemta atļauja.
Pret projektu iebilda arī vietējās dabas aizsardzības grupas, norādot uz iespējamu “zaļo zonu samazināšanos”, “koku izciršanu” un “drenāžas problēmām”. Būvlaukumā Vesthempstedā strādā apmēram 20 darbinieku, un viņi paredz renovāciju pabeigt 2027. gada vidū. Top pazemes komplekss ar lielu sporta zāli, kino, baseinu un mūzikas studiju. Projekta apjoms ir ļoti liels — kopumā tas prasīs vēl vairāk nekā gadu ilgu darbu.
Dua Lipa un Kalums Tērners salaulājas Londonā
Saskaņā ar vienošanos, visa tehnika jāaprīko ar īpašiem pretvibrācijas risinājumiem, lai mazinātu ietekmi uz apkārtnē dzīvojošo cilvēku ikdienu.
Pārbūves platība būs aptuveni 310 kvadrātmetri – tas ir četras reizes vairāk nekā iepriekšējais pagrabs. Jau izrakts ap 500 tonnām grunts, un darbi notiek vismaz sešu metru dziļumā. Tajā pašā laikā tiek saudzēti 17 vēsturiskie koki tuvumā, jo pastāv risks par zemes nosēšanos un apkārtējo māju applūšanu. Pazemes būves jumts tiks veidots kā “daudzveidīgs apzaļumots jumta dārzs”, kas dos barību un dzīvesvietu vietējai florai un faunai.
Dua Lipas komanda cenšas pēc iespējas mazināt traucējumus kaimiņiem – tiek ieviesti trokšņa, putekļu un atkritumu kontroles pasākumi, kā arī norādīti kontakti sūdzību gadījumiem.
Dizaina eksperte Lī Anna Rainsa norāda, ka šāds projekts A līmeņa slavenībai var izmaksāt ap 3 miljoniem mārciņu (3,5 miljoni eiro) un prasa augstākā līmeņa speciālistu iesaisti. Viņa skaidro, ka pazemes izbūve ir daudz sarežģītāka nekā parasta mājas paplašināšana, jo jāstrādā ļoti uzmanīgi, lai neietekmētu apkārtni. “Dua Lipas mājokļa būvnieki ievēro īpaši stingrus piesardzības pasākumus, lai netraucētu kaimiņiem. Pagraba izbūvei viņi izmanto galvenokārt roku darbu un pielāgotus instrumentus, lai pēc iespējas samazinātu troksni un vibrācijas. Tas viss prasa laiku. Kā saka, arī Roma netika uzcelta vienā dienā,” komentē dizaina eksperte.
Speciāliste piebilst, ka šādos projektos jāpieņem ļoti daudz lēmumu, un nepieciešama cieša sadarbība ar dažādiem meistariem un nozares speciālistiem. Viņas ieskatā šāds mājoklis kļūs par mierpilnu vietu, kur Dua Lipa varēs atpūsties un radoši strādāt, norobežojoties no ikdienas steigas un kņadas.