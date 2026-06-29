Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas pirmie dalībnieki.

Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas dalībnieki

Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas pirmie dalībnieki.

TV

Iepazīsti pikantā pašmāju šova "Karsti. Krēta" pirmos dalībniekus

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Šodien, 29. jūnijā, uz ekrāniem ir nonākusi šova "Karsti. Krēta" trešā sezona. Villa uzņem pirmos sešus izskatīgos dalībniekus, kas ir gatavi nebeidzamam flirtam, karstām ballītēm un izaicinošiem uzdevumiem!

Iepazīsti pikantā pašmāju šova "Karsti. Krēta" pir...

Iepazīsti varoņus, kuri kurinās intrigu un ļausies dzīves baudījumam šova epizodēs darba dienu vakaros "TV3" ēterā. Grieķijas siltie saules stari jau ir apķēruši plecus sešiem drosmīgiem un brīviem jaunās sezonas dalībniekiem, kuri trīs neaizmirstamas nedēļas varēs ļauties flirtam, izklaidēm un cīņai par galveno balvu – mīlestību un naudu. Iepazīsties ar dalībniekiem!

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