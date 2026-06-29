Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas dalībnieki
Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas pirmie dalībnieki.
TV
Šodien 19:19
Iepazīsti pikantā pašmāju šova "Karsti. Krēta" pirmos dalībniekus
Šodien, 29. jūnijā, uz ekrāniem ir nonākusi šova "Karsti. Krēta" trešā sezona. Villa uzņem pirmos sešus izskatīgos dalībniekus, kas ir gatavi nebeidzamam flirtam, karstām ballītēm un izaicinošiem uzdevumiem!
Iepazīsti varoņus, kuri kurinās intrigu un ļausies dzīves baudījumam šova epizodēs darba dienu vakaros "TV3" ēterā. Grieķijas siltie saules stari jau ir apķēruši plecus sešiem drosmīgiem un brīviem jaunās sezonas dalībniekiem, kuri trīs neaizmirstamas nedēļas varēs ļauties flirtam, izklaidēm un cīņai par galveno balvu – mīlestību un naudu. Iepazīsties ar dalībniekiem!