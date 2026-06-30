Princis Džordžs jau gandrīz tikpat garš kā mamma princese Ketrīna!
Velsas princese Ketrīna un viņas vecākais dēls Bruņoto spēku dienā sociālajos tīklos padalījās ar video, kur redzami, tiekoties ar pilotiem un inženieriem. Taču sekotājus pārsteidza kas cits - princis Džordžs augumā pastiepies jau gandrīz tikpat garš kā viņa mamma.
Princis Džordžs kopā ar māti princesi Ketrīnu redzams sirsnīgā video, kas godina valsts bruņotajos spēkos dienošos vīriešu un sievietes britu Bruņoto spēku dienā.
12 gadus vecais troņmantnieks tajā izskatās gandrīz tikpat garš kā viņa mamma, kuras augums ir 1,75 metri. Šis video, kas publicēts vietnē “Instagram”, sasniedzis miljoniem sekotāju. Viesojoties Karalisko gaisa spēku bāzē Linkolnšīrā pirms divām nedēļām, princim Džordžam tika dota iespēja iekāpt vienā no vēsturiskām Otrā pasaules kara lidmašīnām.
Ketrīna un viņas vecākais dēls tikās ar pilotiem un inženieriem, kā arī apskatīja citas lidmašīnas, kas pieder šai aviācijas vienībai militārajā bāzē. Šo lidaparātu grupa parasti tiek izmantota paraugdemonstrējumu lidojumiem. Tajā ietilpst “Avro Lancaster” smagais bumbvedējs un divi iznīcinātāji – “Supermarine Spitfire” un “Hawker Hurricane”. Princese Ketrīna kopš 2023. gada augusta ir Koningsbijas Karalisko gaisa spēku bāzes goda komodore.
Velsas prinča un princeses oficiālā “Instagram” konta ierakstā bija teikts: “Godinot dienestu un upurēšanos. Iepazīstot šo lidmašīnu neparasto vēsturi un tiekoties ar pilotiem un inženieriem, kuri uztur dzīvu šo piemiņu. Tas ir spēcīgs atgādinājums par to cilvēku drosmi, meistarību un pašaizliedzību, kas kalpojuši un turpina kalpot. Paldies visiem, kas ir dienējuši un turpina dienēt.”
Svinot Bruņoto spēku dienu, briti izrāda cieņu visiem saviem aizstāvjiem – gan tiem, kuri dien šobrīd, gan veterāniem un jauno kadetu paaudzei.
Sekotāji sociālajos tīklos pauda sajūsmu par video, kur māte un dēls redzami kopā. Viens rakstīja: “Atvainojiet, bet pa kuru laiku Džordžs kļuvis tik pieaudzis? Kāds foršs pasākums.” Otrs atzīmēja: “Ak mans dievs, Džordžs ir tik strauji iztiepies.” Vēl kāds britu karaļnama fans rakstīja: “Oho, viņš ir tikpat garš kā mamma – mīlu šo ģimeni.”
Šī nav pirmā reize, kad jaunais princis izrāda interesi par aviāciju – ziņots, ka jau 2024. gadā 11 gadu vecumā viņš sācis mācīties lidot. Tiek uzskatīts, ka troņmantnieks pirmo lidojumu veicis lidlaukā netālu no ģimenes iepriekšējās dzīvesvietas Vindzoras Lielā parka teritorijā.