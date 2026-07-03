Ja 80. gados Tomu Krūzu uztvēra kā pašpārliecinātu jauno zvaigzni, tad šodien viņš ir kļuvis par aktieri, kura vārds nozīmē risku, disciplīnu un kino mērogu.
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Šodien 06:02
Tomam Krūzam 64! Desmit lomas, kas viņu padarīja par Holivudas leģendu
Šodien, 3. jūlijā, 64 gadi aprit Tomam Krūzam. Holivudā viņš joprojām ir viens no retajiem aktieriem, par kuru var teikt: vecums viņa gadījumā šķiet tikai skaitlis pasē. Kamēr daudzi viņa paaudzes aktieri izvēlas mierīgākas lomas, Krūzs turpina skriet, lēkt, karāties pie lidmašīnām, vadīt motociklus, filmēties bīstamos trikos un pierādīt, ka asa sižeta kino vēl aizvien var būt īsts, fizisks un elpu aizraujošs.
No jaunā, pašpārliecinātā Maverika filmā “Top Gun” līdz neapturamajam Ītanam Hantam “Neiespējamā misija” franšīzē — Toms Krūzs vairāk nekā četrdesmit gadus ir bijis viens no Holivudas atpazīstamākajiem vārdiem. Viņš nav tikai aktieris, kurš spēlē varoņus. Viņš pats ir kļuvis par kino notikumu.
Vairāk nekā četrdesmit gadu laikā viņš ir paspējis būt pusaudžu elks, romantiskais varonis, nopietns drāmas aktieris, bīstams ļaundaris un viens no slavenākajiem asa sižeta kino simboliem pasaulē.
Ieskatāmies lomās, kuras zina pat tie, kas nav Toma Krūza fani. Savas zināšanas par leģendāro aktieri vari pārbaudīt arī testā šeit!