Atceries dakteri Kvinnu? Džeina Seimūra 75 gadu vecumā joprojām pārsteidz
Daudzi skatītāji Džeinu Seimūru joprojām atceras kā drosmīgo dakteri Kvinnu — sievieti, kura vesternu seriālā “Daktere Kvinna” lauza sava laika aizspriedumus un pierādīja, ka ārstes vieta nav tikai pilsētā, bet arī skarbajos Mežonīgajos Rietumos.
Arī Latvijā daudzi atceras amerikāņu vesternu drāmu “Daktere Kvinna”, kas tika demonstrēta no 1993. līdz 1998. gadam. Džeina Seimūra tajā atveidoja dakteri Mikaelu Kvinnu — ārsti no Bostonas, kura pēc tēva nāves pārceļas uz Kolorādospringsu un sāk dzīvi mežonīgajos Rietumos, kur sievietei ārstam nākas sevi pierādīt vīriešu dominētā pasaulē.
Seriāls Džeinai Seimūrai kļuva par vienu no nozīmīgākajām lomām karjerā — par doktori Kvinnu viņa ieguva “Zelta globusu” un vēlāk šis tēls kļuva par vienu no viņas atpazīstamākajiem ekrāna veidoliem.
Pēc seriāla beigām Seimūra nepalika tikai vienas lomas ēnā. Viņa turpināja darbu televīzijā un kino, parādījās dažādos seriālos un filmās, tostarp komēdijā “Wedding Crashers”, kā arī piedalījās šovā “Dancing with the Stars”. Paralēli aktiermākslai viņa attīstīja arī radošus projektus — gleznošanu, dizainu, rotaslietu līnijas un labdarības iniciatīvas.
Īpaša vieta viņas dzīvē ir “Open Hearts” filozofijai, kas vēlāk pārauga arī labdarības fondā. Seimūra šo ideju saista ar savas mātes dzīves pieredzi un pārliecību, ka pat grūtībās cilvēks var palikt atvērts mīlestībai un līdzjūtībai.
Pēdējos gados aktrise atkal aktīvi redzama uz ekrāna. Viņa spēlē galveno lomu detektīvseriālā “Harry Wild”, kur atveido pensionētu literatūras profesori Harietu Vaildu, kura nejauši sāk risināt noziegumus.
75 gados aktrise joprojām izskatās lieliski. Kā atklāj pati Džeina, viņa izvairās no jogas, jo ir “pārāk izteikts A tipa cilvēks”, taču labprāt pievēršas baletam.
“Runājot par fizisko formu, es cenšos apvienot vieglus svarus, pastaigas, ātras pastaigas, ja varu, vai iešanu augšup un lejup pa kalnu. Es nodarbojos ar pilatēm un Gyrotonic, bet, ja nevaru darīt neko no tā, tad daru ierastās lietas — presītes un dažus baleta vingrinājumus,” viņa sacīja.
“Patiesībā es atgriežos pie savām baleta saknēm. Es izpildu pilnu vingrojumu kompleksu pie baleta stieņa. Parasti ievēroju Vidusjūras uzturu. Es izvairos no cietes, bet ne pilnībā, jo nekad negribu justies tā, it kā ievērotu diētu. Alkoholu lietoju ļoti mēreni. Kad filmējos — vispār nelietoju.”
Seimūra sacīja, ka noslēpums, kā palikt aktīvai, nav mēģināt darīt katru moderno treniņu, bet gan zināt savas robežas.
Šāda domāšana palīdzējusi uzturēt Seimūras šķietami neizsīkstošo enerģiju — ko ļoti labi zina viņas ilggadējais draugs un bijušais seriāla “Daktere Kvinna” kolēģis Džo Lando.
Vairāk nekā trīs desmitgades pēc tam, kad abi kļuva par vienu no televīzijas iemīļotākajiem pāriem, viņi atkal apvienojušies seriāla “Harry Wild” 5. sezonā.
Uz jautājumu, kā viņiem izdevies palikt tuviem visus šos gadus, Seimūra pārdomāja saikni, ko viņi izveidoja, filmējot populāro vesternu drāmu. “Mēs kopā strādājām septiņus gadus, un mēs diezgan slaveni viens otrā iemīlējāmies pilotepizodes laikā — uz īsu brīdi. Tāpēc mēs viens otru pazinām ļoti, ļoti labi, labāk nekā tikai ekrānā.”
Pāris galu galā saprata, ka viņiem labāk būt draugiem, taču Lando sacīja, ka viena lieta Seimūrā kopš “Daktere Kvinna” laikiem palikusi tieši tāda pati. “Šī neizsmeļamā, sasodītā enerģija,” viņš sacīja. “Viņa vienkārši turpina, turpina un turpina.”
Seimūra savu šķietami neizsīkstošo enerģiju skaidro ar vienu vienkāršu lietu — mīlestību pret to, ko viņa dara.
Kad viņai jautāja, no kurienes rodas viņas leģendārā izturība, Seimūra nevilcinājās. “Zinu, cilvēki man visu laiku jautā — kāpēc, un es vienkārši saku: tāpēc, ka es mīlu to, ko daru,” viņa sacīja. “Es vienkārši mīlu, saprotiet, un tad, kad apstājos, es guļu.”