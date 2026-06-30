Stiliste apvieno modīgās žaketes arī ar vienkāršu topiņu un džinsa biksēm.
Slavenības
Šodien 06:55
Maija Silova iesaka, kā šovasar ģērbties stilīgi
Viegli silueti, masīvas pērles, funkcionāli aksesuāri un drosme spēlēties ar formām - šīs vasaras mode vairs nav tikai par spilgtām krāsām.
Stiliste un TV raidījumu vadītāja Maija Silova žurnālam "Kas Jauns" atklāj, kā apģērbā apvienot eleganci ar komfortu, kādus toņus izvēlēties ikdienā un kāpēc pareizi piemeklēta žakete var kļūt par vienu no sezonas spēcīgākajiem stila elementiem.