Maija Silova iesaka, kā šovasar ģērbties stilīgi
Foto: no privātā arhīva
Stiliste apvieno modīgās žaketes arī ar vienkāršu topiņu un džinsa biksēm.
Slavenības

Maija Silova iesaka, kā šovasar ģērbties stilīgi

Una Eglīte

Žurnāls "Kas Jauns"

Viegli silueti, masīvas pērles, funkcionāli aksesuāri un drosme spēlēties ar formām - šīs vasaras mode vairs nav tikai par spilgtām krāsām.

Maija Silova iesaka, kā šovasar ģērbties stilīgi...

Stiliste un TV raidījumu vadītāja Maija Silova žurnālam "Kas Jauns" atklāj, kā apģērbā apvienot eleganci ar komfortu, kādus toņus izvēlēties ikdienā un kāpēc pareizi piemeklēta žakete var kļūt par vienu no sezonas spēcīgākajiem stila elementiem.

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Maija Silova

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